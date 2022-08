Ron Jans: ‘Als ik hem te veel ophemel... Die jongen moet gewoon hier blijven’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 23:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:04

FC Twente was donderdagavond dicht bij de groepsfase van de Conference League, maar kwam uiteindelijk nét te kort tegen Fiorentina en speelde met 0-0 gelijk. De club uit Enschede kreeg in de slotminuten nog een grote kans via Joshua Brenet, maar de verdediger kon doelman Pietro Terraccian niet passeren. De trainer van FC Twente, Ron Jans, sprak na afloop op de persconferentie van een wedstrijd op hoog niveau.

“De Conference League bestaat nog niet zo lang, maar deze wedstrijd was meer dan ‘voorronde Conference League niveau’”, begint de oefenmeester. “Dit is geen Jut en Juul wedstrijd geweest: dit had ook best in de groepsfase kunnen gebeuren. Het is zo jammer want voorlopig weten we nog niet eens of we weer Europees gaan voetballen, maar daar gaan we in ieder geval wel alles aan doen.” FC Twente is met zes uit twee uitstekend begonnen aan de Eredivisie.

Lars Unnerstall keepte een hele goede wedstrijd en hield zijn ploeg met meerdere knappe reddingen op de been. De doelman is logischerwijs teleurgesteld, zo zegt Jans. “Ook bij die laatste twee-tegen-een situatie houdt hij het overzicht en onderschept hij de bal. De vrije trap in de eerste helft pakte hij ook nog. Die jongen voelt zich hartstikke thuis hier en moet gewoon blijven”, gaat de trainer verder. “Het is een geweldige jongen om mee te werken en om in de groep te hebben. Maar als ik hem te veel ophemel...” Jans wil andere clubs niet op ideeën brengen om Unnerstall over te nemen.

De fans van Fiorentina gooiden meermaals vuurwerk richting de thuisvakken. De wedstrijd werd daardoor twee keer kort stilgelegd. Jans kan zich een vergelijkbare situatie herinneren uit zijn tijd bij FC Groningen. “Ik heb ooit met Groningen een wedstrijd in Bari gespeeld tegen Internazionale en die fans schoten gewoon vuurpijlen op het uitvak: levensgevaarlijk, wat ze hier ook hebben gedaan. Ik zag de tweede vuurpijl van boven naar beneden vallen.”

Jans kreeg toen de wedstrijd werd stilgelegd een gele kaart van de scheidsrechter omdat hij uit zijn vak kwam. De oefenmeester maakte daarna een gebaar waarbij het leek alsof hij de wedstrijd wilde stoppen, maar dat was niet het geval. “Er gebeuren zo veel mooie dingen in de hele wereld en dan zijn er altijd van die randdingen en daar baal je gewoon van. Vandaar dat gebaar: het was niet om te stoppen. De passie was zo groot dat je je verstand soms niet meer gebruikt. Dan krijg ik een gele kaart, maar dat was alleen maar omdat ik wilde dat er gevoetbald werd”, zegt de trainer. “Het was van ons publiek in die situatie denk ik ook niet verstandig om glazen bier op het veld te gooien, want dan krijgt Fiorentina weer de gelegenheid om te stoppen.”