Nederland zit op rozen, maar Portugal krijgt reddingsboei toegeworpen

Donderdag, 25 augustus 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:05

Nederland heeft Portugal donderdagavond via de overwinning van AZ bij Gil Vicente (1-2) definitief een Europese deelnemer ontnomen. Het is een belangrijke slag voor de Eredivisionisten, die dit seizoen de Portugezen onder zich moeten houden om een extra groepsfaseticket voor de Champions League binnen te halen. Portugal kreeg donderdag echter een reddingsboei toegeworpen in de vorm van de loting van de Champions League, waarin FC Porto en Sporting Portugal zeker niet ongunstig lootten.

Door de uitschakeling van PSV tegen Rangers (0-1 verlies) heeft Nederland alleen Ajax als deelnemer aan de groepsfase van de Champions League. In het loodzware miljardenbal zijn weliswaar meer bonuspunten te behalen, maar een overwinning en gelijkspel leveren exact evenveel punten op als in de Europa League en Conference League. Wie vorig seizoen als leidraad neemt, zal zien dat het in het algemeen makkelijker is om coëfficiëntenpunten te behalen op het tweede en derde niveau dan in de Champions League.

De coëfficiëntenranglijst per 25-08-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 2,571 89,141 7/7 2. Spanje 2,571 78,998 7/7 3. Duitsland 2,571 67,981 8/8 4. Italië 2,500 62,069 7/7 5. Frankrijk 1,583 50,164 6/6 6. Nederland 2,700 49,100 4/5 7. Portugal 3,333 47,049 4/6 8. Schotland 2,300 35,200 3/5

De deelname van PSV aan de Europa League is op sportief en financieel vlak een gigantische aderlating voor de Eindhovenaren, maar op coëfficiëntenvlak niet: in het tweede Europese toernooi zal het voor PSV vermoedelijk makkelijker worden om punten te sprokkelen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij komt donderdag bij de loting in Pot 2 terecht en heeft, gezien het deelnemersveld, op voorhand absoluut perspectief in het toernooi.

Ajax werd woensdag tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers. Op papier een vrij zware loting voor de Amsterdammers, die zagen dat de Portugese topclubs er in het algemeen een stuk beter vanaf kwamen: FC Porto zit bij Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge, terwijl Benfica is ingedeeld bij Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa. De makkelijkste poule is op papier voor Sporting Portugal, dat het opneemt tegen Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur en Olympique Marseille. Daarnaast heeft Portugal nog Sporting Braga als Europa League-deelnemer om punten mee te scoren.

De voorsprong van Nederland op Portugal

Nederland heeft in de hoofdfase van de Europese toernooien nog vier van de vijf oorspronkelijke Europese deelnemers over: FC Twente haalde het net niet tegen Fiorentina (0-0). Portugal moet het nu stellen met vier van de zes deelnemers. Daarmee heeft de Eredivisie een belangrijk voordeel: elke overwinning levert een club twee punten op, die voor Nederland door vijf deelnemers worden gedeeld: 0,4 landpunt per zege. Voor Portugal worden die twee clubpunten bij een zege door zes gedeeld: 0,333 landpunt per zege.

Het zal voor de Portugezen daarmee lastig worden om Nederland in te halen, temeer omdat de achterstand inmiddels 2,05 punt bedraagt. Ook Frankrijk is nog altijd een enorm belangrijke concurrent voor beide landen. De Fransen staan 1,064 punt boven Nederland, maar hebben wel zes van de zes deelnemers over in de groepsfase.