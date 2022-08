AZ verslaat Gil Vicente en gaat naar groepsfase Conference League

Donderdag, 25 augustus 2022 om 22:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:58

AZ heeft zich donderdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders wonnen op bezoek bij Gil Vicente met 1-2 en kunnen zich daardoor gaan opmaken voor de loting van vrijdagmiddag. Hakon Evjen en Tijjani Reijnders waren de doelpuntenmakers voor AZ, dat ook nog twee keer de paal raakte.

Trainer Pascal Jansen nam donderdagavond geen risico in Portugal en begon met dezelfde elf spelers als in de thuiswedstrijd van vorige week. Pantelis Hatzidiakos startte ondanks de concrete interesse van het Italiaanse Bologna op de rechtsbackpositie. Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer en Jesper Karlsson waren nog niet fit genoeg en werden daarom buiten de wedstrijdselectie gelaten. Jens Odgaard keerde wel terug van zijn blessure en begon op de bank.

GOAL AZ! Na een paar keer dichtbij te zijn geweest, staat AZ nu wel voor in Portugal, 0-1. Evjen weet op fraaie wijze te scoren. #UECL #gilaz pic.twitter.com/pft0dfOPkC — VTBL ? (@vtbl) August 25, 2022

AZ schoot ondanks de ruime voorsprong uit de startblokken en was na minder dan één minuut al dicht bij de openingstreffer. Dani de Wit werkte de bal na 40 seconden tegen de paal, waardoor Gil Vicente meteen wist dat de Alkmaarders geen gas terug zouden nemen in de return. Ook Vangelis Pavlidis raakte halverwege de eerste helft het houtwerk nadat hij de bal met wat geluk tussen de Portugese verdedigers meenam. Twee minuten later werd Myron van Brederode via een knappe solo gevaarlijk, maar de aanvaller zag zijn schot via een verdediger in een corner eindigen.

Ook na rust begon de ploeg van Jansen weer scherp en kon Evjen in de 47e minuut de 0-1 maken, maar zijn schot ging voorlangs. Tien minuten later was de Noor wel trefzeker en schoot hij, voor zover dat nog niet het geval was, AZ definitief naar de groepsfase van de Conference League. Pavlidis gaf een mooie steekbal aan Evjen, die de bal daarna over doelman Brian Araújo heen wipte: 0-1. Ook Tijjani Reijnders pikte zijn doelpunt mee. De middenvelder ontving de bal op eigen helft, liep ruim veertig meter richting het Portugese doel en rondde koelbloedig af: 0-2. Gil Vicente deed vier minuten voor tijd na miscommunicatie bij de Alkmaarse verdediging via Juan Boselli nog iets terug, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor AZ.