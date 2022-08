Van Bommel laat zich verrassen door Turken; wél succes voor Van den Brom

Donderdag, 25 augustus 2022 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:53

Mark van Bommel ligt met Royal Antwerp uit Europa. De Belgische topploeg kwam in de play-offs van de Conference League ruim tekort tegen Istanbul Basaksehir, dat met 1-3 zegevierde (ruim genoeg na het 1-1 gelijkspel in Turkije). Verderop in Europa behaalde John van den Brom met Lech Poznan een 1-1 gelijkspel bij het Luxemburgse Dudelange, voldoende om na de 3-1 zege uit Polen door te bekeren.

Royal Antwerp - Istanbul Basaksehir 1-3

Vincent Janssen moest bij Antwerp in de punt van de aanval net als in de afgelopen weken voorrang verlenen aan Michael Frey, terwijl Jurgen Ekkelenkamp wel kon rekenen op een basisplaats. Antwerp opende sterk, maar moest toezien hoe de bezoekers al vroeg de ban wisten te breken. Stefano Okaka vond Berkay Özcan, die overtuigend het dak van het doel vond: 0-1. De thuisploeg kroop met een half uur op de klok meer uit zijn schulp, wat resulteerde in enkele goede kansen. Tot tweemaal toe bleek Volkan Babacan met een uitstekende redding echter een sta-in-de-weg.

Elf minuten na rust kwam Antwerp tegen de verhouding in op gelijke hoogte. Ekkelenkamp werd licht aangetikt door Babacan, waarna Frey de daaropvolgende penalty benutte: 1-1. Nog geen 120 tellen later lag de bal er aan de overzijde in, toen Stefano Okaka een voorzet van de zijkant knap afmaakte: 1-2. De beslissing viel in minuut 83 uit een vrije trap, die door Danijel Aleksic met het hoofd werd binnen gehamerd: 1-3.

Dudelange - Lech Poznan 1-1

De start van John van den Brom in Polen was allerminst overtuigend, maar met Lech Poznan kwalificeerde hij zich wel voor de play-offs van de Conference League. De Nederlandse oefenmeester boekte vorige week tijdens het heenduel met Dudelange een 2-0 zege in eigen huis, waardoor de return een formaliteit leek. Aanvoerder Mikael Ishak vergat echter het tweeluik op bezoek bij Dudelange al na twintig minuten in het slot te gooien door vanaf vier meter voor een nagenoeg leeg goal te missen.

Tegen alle verwachtingen in kwam de Luxemburgse thuisploeg vervolgens op 1-0 via Mehdi Kirch, die met een van richting veranderd schot via de onderkant van de lat doel trof. Lech Poznan stelde met een uur op de klok alsnog orde op zaken. Georgiy Tsitaishvili behield het overzicht en legde breed op Joel Pereira, die hard in de korte hoek raak schoot.