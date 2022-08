Schreuder wijkt op persconferentie niet af van zijn standpunt over Antony

Donderdag, 25 augustus 2022 om 21:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:28

Alfred Schreuder verwacht nog steeds dat Antony bij Ajax blijft. De 22-jarige vleugelaanvaller staat in de concrete belangstelling van Manchester United, dat naar verluidt bereid is om een verhoogd bod uit te brengen ter waarde van 94 miljoen euro inclusief bonussen. Eerder wees Ajax een bod van zestig en daarna tachtig miljoen euro inclusief variabelen af.

Schreuder ziet een vertrek van zijn Braziliaanse smaakmaker in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog steeds niet gebeuren. “Daar sta ik nog steeds zo in”, geeft Schreuder aan op een persconferentie omtrent de Champions League-loting, waar Ajax werd gekoppeld aan Liverpool, Napoli en het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. “Ik verwacht ook dat hij blijft. Waarom? Omdat ik zijn trainer ben. Maar het is natuurlijk niet aan mij. Ik bepaal niet wie er wel of niet verkocht worden. Maar ik reken erop dat hij blijft.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Over bedragen weet ik niets”, vervolgt Schreuder. “Wat hij persoonlijk wil, daar kan ik even niets mee. Ik heb er begrip voor dat hij heel graag wil vertrekken, maar hij heeft een contract en Ajax is volgens mij ook best een aardige club. Wij hebben al heel veel spelers verkocht. En er zijn ook spelers hier naartoe gekomen met een bepaalde ambitie. Daar kijk ik ook naar. Ik vind dat we sterk zijn."

Schreuder sluit bovendien niet uit dat Antony aankomende zondag meespeelt tegen FC Utrecht. “Wat er dan moet gebeuren? Dan moet hij meetrainen”, vertelt de oefenmeester. Schreuder weet echter niet of Antony hiervoor openstaat. “Ik heb hem vandaag (donderdag, red.) niet gesproken. Ik heb hem wel gezien, maar hij volgde zijn eigen programma. Gisteren heb ik hem wel gesproken. We hebben over de situatie gehad en ik wist ook dat hij een gesprek had met Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra.”

De deadline van de zomerse transferwindow komt steeds dichterbij, maar het moment dat Ajax spelers weigert te verkopen is volgens Schreuder nog niet gekomen. “Maar ik ga ervan uit dat Antony bij Ajax blijft spelen. We weten toch hoe de voetballerij werkt, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Of je een vertrek kunt tegenhouden als een speler wil vertrekken? Daar gaan we alles aan doen. Uiteindelijk is de keuze om te verkopen niet aan mij, maar ik heb wel vertrouwen in hetgeen waar we mee bezig zijn.”