FC Twente komt tussen supportersgeweld door net tekort tegen Fiorentina

Donderdag, 25 augustus 2022 om 20:50 • Laatste update: 21:04

FC Twente is donderdagavond uitgeschakeld in de play-offs van de Conference League. De club uit Enschede kwam tegen Fiorentina niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Door de 2-1 overwinning van de Italianen in eigen huis van vorige week is FC Twente uitgeschakeld. Het duel in de Grolsch Veste werd meerdere keren stilgelegd wegens het gooien van vuurwerk door de Fiorentina-supporters richting de thuisvakken.

Trainer Ron Jans moest voorafgaand aan de wedstrijd wijzigingen doorvoeren aan zijn basiself. Julio Pleguezuelo had last van een buikspierblessure en kon daardoor niet in actie komen in de Grolsch Veste. Mees Hilgers was zijn vervanger in het hart van de Twentse defensie. Ook Ramiz Zerrouki begon vanaf de aftrap, nadat hij vorige week niet helemaal fit was. Aan de kant van de Italianen stond Sofyan Amrabat, die in Nederland een verleden heeft bij FC Utrecht en Feyenoord, in de basis.

De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Michel Vlap. De middenvelder werkte de bal na een corner van FC Twente terug naar de rand van het zestienmeter gebied en werd daarna zelf weggestuurd door Hilgers. Vlap nam de bal goed mee en passeerde keeper Pietro Terracciano zelfs, maar het was nota bene spits Arthur Cabral die de bal van de lijn haalde. Keeper Lars Unnerstall was daarnaast met een aantal goede reddingen belangrijk voor FC Twente en hield zijn team op de been.

De eerste helft werd stilgelegd doordat de fans van Fiorentina vuurwerk richting de thuisvakken gooiden. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd hervat. Christos Tzolis kwam halverwege het tweede bedrijf binnen het veld en was nog geen minuut later dicht bij de openingstreffer. De huurling van Norwich City kwam naar binnen en haalde verwoestend uit, maar Terracciano kon redding brengen. Datzelfde deed Unnerstall, die een uitstekende wedstrijd speelde, op een schot van Jonathan Ikoné. De Franse middenvelder werd door Nicolás González oog in oog met de doelman gezet, maar wist Unnerstall niet te passeren.

Ook in de tweede helft gooiden de fans van Fiorentina weer vuurwerk naar het thuisvak onder hen. Ron Jans kreeg opvallend genoeg vervolgens een gele kaart van de scheidsrechter voor het rustig proberen te krijgen van de FC Twente-supporters, die uiteraard gefrustreerd raakten door het gedrag van de uitfans. Vijf minuten voor tijd was Rolando Mandragora dichtbij de 0-1 met een omhaal, maar zijn inzet belandde op de paal. Joshua Brenet was in de absolute slotfase heel dichtbij met een kopbal, maar opnieuw bracht Terracciano redding. FC Twente strandt in de play-offs van de Conference League.