Geniale stift Kahveci hoogtepunt bij overtuigende EL-kwalificatie van Fenerbahçe

Donderdag, 25 augustus 2022 om 20:54 • Jordi Tomasowa

Fenerbahçe heeft zich donderdagavond ten koste van Austria Wien overtuigend verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Sari Kanaryalar wonnen het heenduel in Oostenrijk al met 0-2 en waren tijdens de return in eigen huis opnieuw met 4-1 te sterk. Irfan Can Kahveci werd de grote smaakmaker met twee treffers.

Fenerbahçe kende met een 4-2 overwinning in de Turkse Süper Lig tegen Adana Demirspor een goede generale voor de return tegen Austria Wien. De thuisploeg dacht al vroeg tijdens de return op voorsprong te komen toen Kahveci doel trof. De treffer van de Turkse middenvelder werd echter geannuleerd vanwege buitenspel. Ismail Yuksek zag zijn afstandsschot van een meter of 25 van richting veranderd worden, waarna doelman Christian Früchtl kansloos was: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Kahveci in de openingsfase nog een streep door zijn doelpunt zag gaan, wist hij op slag van rust wel de marge te verdubbelen, nadat hij een hoekschop van Luan Peres vogelvrij bij de tweede paal binnenkopte: 2-0. Austria Wien deed echter direct iets terug, want in de blessuretijd van de eerste helft was ook Marvin Martins met het hoofd trefzeker na een voorzet van Dominik Fitz: 2-1.

De ploeg van trainer Jorge Jesus velde in het tweede bedrijf het definitieve vonnis over de Oostenrijkers. Uitblinker Kahveci bewees twintig minuten voor tijd opnieuw zijn waarde voor Fenerbahçe door de sluitpost van Austria Wien vanaf de rand van het zestienmetergebied met een subtiele stift te verschalken: 3-1. Het slotakkoord was vervolgens voor Mert Hakan Yandas, die met een hard schot de lange hoek vond: 4-1.