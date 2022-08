Ten Hag krijgt goedbedoeld advies van Meulensteen: ‘Zo min mogelijk!’

René Meulensteen was tussen 2007 en 2013 de rechterhand van Sir Alex Ferguson bij Manchester United en ziet nu hoe Erik ten Hag aan het roer staat bij the Red Devils. De huidig assistent-bondscoach van Australië waarschuwt de coach van United in gesprek met het Algemeen Dagblad voor de vele media-aandacht. "Geef zo min mogelijk lange interviews", aldus Meulensteun.

Het grote kantelpunt is de overname van de familie Glazer in 2005 geweest, zegt Meulensteen. "Zij hebben in principe lak aan de cultuur die Ferguson had opgebouwd en namen zijn verhaal en het succes voor lief. De Glazers hebben United gekocht vanuit een business-oogpunt en hebben het wat dat betreft ook goed gedaan. Ze hebben de club voor 800 miljoen pond gekocht en kunnen het nu verkopen voor zes miljard."

Ten Hag is de vijfde permanente manager sinds het vertrek van Ferguson. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer hebben het niet gered bij de Engelsen. Meulensteen weet daarnaast hoe de Engelse kranten te werk gaan. "Er is een bepaald gebrek aan realiteitszin. Twee keer verliezen en niemand kan er wat van, een keer winnen van Liverpool en het is hosanna. Voor Ten Hag was de overwinning op Liverpool een prima boost, maar één zwaluw maakt nog geen zomer."

"Het is ook niet makkelijk voor hem, bij Ajax zat hij in het walhalla. Met die club win je van de tien wedstrijden er acht op zeventig procent. Dat is in de Premier League absoluut niet aan de orde. Ten Hag zal nog de nodige eye-openers gaan krijgen." De trainer moet daarom slim zijn, vervolgt Meulensteen. "Zo min mogelijk lange interviews geven, maar zorgen dat de boel op de rit komt. Anders sta je je elke week te verontschuldigen. De media-aandacht is hier honderd keer erger dan bij Ajax."