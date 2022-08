UEFA kroont Benzema tot Speler van het Jaar; ook Wiegman in de prijzen

Donderdag, 25 augustus 2022 om 19:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:29

Karim Benzema is donderdagavond uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa in het voorbije seizoen. De spits van Real Madrid en het nationale elftal van Frankrijk bleef in de verkiezing zowel zijn ploeggenoot Thibaut Courtois als Kevin De Bruyne voor. Clubcoaches van alle Europese competities en een selectie van journalisten werden als onderdeel van een jury gevraagd om een shortlist van drie man aan te leveren. Benzema kreeg de meeste stemmen en is de opvolger van Jorginho, die een jaar geleden tot UEFA Men’s Player of the Year werd benoemd.

Benzema, 34 jaar oud, kende een uiterst succesvol seizoen. De Fransman, goed voor 44 treffers in 46 duels in alle competities, won met Real Madrid de 35ste landstitel in de Spaanse LaLiga en rekende in de finale van de Champions League af met Liverpool. Benzema noteerde in het miljardenbal vijftien treffers in twaalf duels en maakte daardoor ook onderdeel uit van het Team van het Toernooi.

Robert Lewandowski (voorheen Bayern München, nu Barcelona én Polen), Luka Modric (Real Madrid én Kroatië), Sadio Mané (voorheen Liverpool, nu Bayern én Senegal), Mohammed Salah (Liverpool én Egypte), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain én Frankrijk), Vinícius Junior (Real Madrid én Brazilië) en Virgil van Dijk (Liverpool én Nederland) completeren de top tien. Het zevental kreeg te weinig stemmen om deel uit te maken van de shortlist.

Bij de loting voor de Champions League maakte de UEFA tevens bekend dat Sarina Wiegman voor de derde keer werd verkozen tot coach van het jaar bij een vrouwenvoetbalteam. Ze zegevierde met Engeland op het EK Vrouwen. Bij de mannen viel Carlo Ancelotti in de prijzen. De Italiaanse oefenmeester won met Real de Spaanse landstitel en de Champions League.