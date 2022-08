Loting Champions League levert poule des doods op met Bayern en Barcelona

De loting voor de groepsfase van de Champions League heeft donderdagavond voor absolute topwedstrijden gezorgd. Barcelona krijgt direct een kans om revanche te nemen op Bayern München, dat vorig jaar in de poule twee keer veel te sterk was. In dezelfde poule zitten ook Internazionale en Viktoria Plzen.

Als gevolg van het winterse WK in Qatar worden de groepswedstrijden dit seizoen in hoog tempo afgewerkt. De eerste speelronde in de Champions League is al op dinsdag 6 en woensdag 7 september, over minder dan twee weken dus. De laatste groepsduels zijn op 1 en 2 november. Daarna gaat het toernooi op dinsdag 14 en woensdag 15 februari verder met de achtste finales.

Ook op coëfficiëntengebied heeft de loting uiteraard belangrijke gevolgen. Nederland probeert dit seizoen om Portugal onder zich te houden op de vijfjarige UEFA-ranking en mag in dat geval in 2024 twee Champions League-deelnemers afvaardigen voor de groepsfase. Portugal zit met Benfica, FC Porto én Sporting Portugal in de groepsfase; Nederland na het afhaken van PSV tegen Rangers (0-1) slechts met één.

Groep A: Ajax (Ned), Liverpool (Eng), Napoli (Ita), Rangers (Sch)

Groep B: FC Porto (Por), Atlético Madrid (Spa), Bayer Leverkusen (Dui), Club Brugge (Bel)

Groep C: Bayern München (Dui), Barcelona (Spa), Internazionale (Ita), Viktoria Plzen (Tsj)

Groep D: Eintracht Frankfurt (Dui), Tottenham Hotspur (Eng), Sporting Portugal (Por), Olympique Marseille (Fra),

Groep E: AC Milan (Ita), Chelsea (Eng), Red Bull Salzburg (Oos), Dinamo Zagreb (Kro)

Groep F: Real Madrid (Spa), RB Leipzig (Dui), Shakhtar Donetsk (Oek), Celtic (Sch)

Groep G: Manchester City (Eng), Sevilla (Spa), Borussia Dortmund (Dui), FC Kopenhagen (Den)

Groep H: Paris Saint-Germain (Fra), Juventus (Ita), Benfica (Por), Maccabi Haifa (Isr)

De potindeling was:

Pot 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax

Pot 2

Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Pot 3

Borussia Dortmund

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica

Sporting Portugal

Bayer Leverkusen

Pot 4

Olympique de Marseille

Club Brugge

Celtic

FC Kopenhagen

Rangers

Maccabi Haifa

Viktoria Plzen

Dinamo Zagreb