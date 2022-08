Ajax in zware Champions League-groep tegen Liverpool, Napoli en Rangers

Ajax is donderdagavond terechtgekomen in Poule A van de Champions League. De ploeg van Alfred Schreuder zat bij de loting zelf in Pot 1 en neemt het in de groepsfase van het miljardenbal onder meer op tegen Liverpool, de ploeg die uit Pot 2 kwam. Ook Napoli en Rangers zitten in de poule van Ajax.

Voor Ajax is het een snel weerzien met Liverpool, dat ook twee jaar geleden in de poule van de Amsterdammers zat. De ploeg van destijds Erik ten Hag verloor toen beide wedstrijden nipt (0-1 en 1-0). Op Anfield leek een gelijkspel haalbaar voor Ajax, maar ging André Onana pijnlijk in de fout op een hoge bal, waarna Curtis Jones de winnende maakte.

Uit Pot 3 kwam voor Ajax met Napoli eveneens een loodzware tegenstander. De twee clubs speelden pas twee officiële duels tegen elkaar: in het seizoen 1969/70 in de Europa Cup 3. Ajax verloor op bezoek bij Napoli met 1-0, maar maakte dat goed door in Amsterdam na verlenging met 4-0 zege te vieren.

Het treffen met Rangers is pikant te noemen voor Ajax. De Amsterdammers deden deze zomer zaken met de Schotten: Calvin Bassey werd de duurste Eredivisie-verdediger ooit. Woensdag keek Ajax toe hoe de ploeg van Giovanni van Bronckhorst verrassend afrekende met PSV (0-1) en zo de groepsfase bereikte. Ajax trof Rangers overigens voor het laatst officieel in de Champions League van het seizoen 1996/97. Toen won de Nederlandse topclub beide duels (0-1 en 4-1).

De Amsterdammers mochten als kampioen van de Eredivisie, de zevende competitie van Europa (bij het ijkpunt voor de loting), deelnemen in Pot 1. Ajax werd donderdagavond als allereerste balletje uit de glazen bak gehaald door Yaya Touré, die samen met Hamit Altintop de loting verrichte. Vanaf Pot 2 werden clubs ingedeeld op basis van de clubcoëfficiënt.

Als gevolg van het winterse WK in Qatar worden de groepswedstrijden dit seizoen in hoog tempo afgewerkt. De eerste speelronde in de Champions League is al op dinsdag 6 en woensdag 7 september, over minder dan twee weken dus. De laatste groepsduels zijn op 1 en 2 november. Daarna gaat het toernooi op dinsdag 14 en woensdag 15 februari verder met de achtste finales.

