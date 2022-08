Pascal Jansen neemt geen risico's in opstelling voor return tegen Gil Vicente

Donderdag, 25 augustus 2022 om 19:49 • Laatste update: 20:00

Pascal Jansen heeft de opstelling van AZ voor de wedstrijd tegen Gil Vicente in de play-offs van de Conference League bekend gemaakt. Jens Odgaard keert terug in de wedstrijdselectie en begint op de bank. Het duel lijkt slechts een formaliteit, daar de Alkmaarders vorige week in eigen huis met 4-0 wonnen. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is live te zien op RTL 7.

Jansen stuurt donderdagavond dezelfde elf spelers het veld in als vorige week in Alkmaar. Dat betekent dat Pantelis Hatzidiakos, die naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling staat van het Italiaanse Bologna, wederom op de rechtsbackpositie start. Het defensieve centrum bestaat uit Sam Beukema en Bruno Martins Indi. Milos Kerkez speelt aan de linkerkant van de verdediging. Jordy Clasie, Tijjani Reijnders en Dani de Wit maken het middenveld compleet.

Myron van Brederode staat in de aanval naast Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen. De wedstrijd tegen Gil Vicente kwam voor Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer en Jesper Karlsson nog te vroeg, zo gaf Jansen woensdag aan op de persconferentie. "Zinho heeft goed kunnen trainen en is dichterbij gekomen. Jesper (Karlsson, red.) en Riechedly (Bazoer, red.) hebben nog langer nodig om fit te worden."

AZ heeft zich optimaal voor kunnen bereiden op de ontmoeting met Gil Vicente. De ploeg van Jansen kreeg afgelopen weekend namelijk vrijaf van de KNVB, net als overigens PSV en FC Twente. Ook de statistieken spreken in het voordeel van de Alkmaarders. In de geschiedenis van het Europese voetbal kwam het namelijk slechts twee keer voor dat een club het niet redde na een 4-0 thuisoverwinning.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Clasie, De Wit, Reijnders; Van Brederode, Pavlidis, Evjen