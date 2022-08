Deal voor Memphis Depay geklapt; Juventus zet in op twee huurdeals

Donderdag, 25 augustus 2022 om 18:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:14

Een transfer van Memphis Depay naar Juventus is definitief van de baan. Dat meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige aanvaller was vorige week donderdag dicht bij een transfer naar la Vecchia Signora, maar volgens de transfermarktexpert was Depay niet bereid om zijn salariseisen te verlagen. Juve schakelt nu door en zal Arek Milik op de korte termijn als nieuwe aanwinst presenteren. Daarnaast hoopt de Italiaanse topclub ook Leandro Paredes via een huurdeal in te lijven.

Juventus heeft het vizier verlegd en lijkt op zeer korte termijn Milik te presenteren als nieuwe aanwinst. De voormalig Ajacied wordt voor een bedrag van twee miljoen euro gehuurd van Olympique Marseille met een optie tot koop en moet alleen de medische keuring nog doorstaan. De club uit Turijn heeft inmiddels al foto’s van de 28-jarige spits op Twitter gepost.

Het aantal opties voor Depay, die weg mag bij Barcelona, slinkt ondertussen zienderogen. Volgens Marca is er de laatste dagen echter wel nog één bij gekomen. Het Manchester United van Erik ten Hag zou in Depay een optie zien, mocht het niet mogelijk zijn om Cody Gakpo los te weken bij PSV. De aanvaller uit Brabant moet zo'n vijftig miljoen euro kosten en United is bereid om dat neer te tellen. Daarnaast heeft het ook al een persoonlijk akkoord bereikt met het kamp-Gakpo, maar toch is men er op Old Trafford niet zeker van dat het rondkomt. Depay geldt als alternatief.

Waar een deal voor Depay is geklapt, nadert Juventus wel een akkoord met Paris Saint-Germain over Paredes. De Argentijnse middenvelder staat zelf niet onwelwillend tegenover een overstap naar de ploeg van trainer Massimiliano Allegri, aangezien hij bij PSG uit de gratie is geraakt. Juve maakt vorderingen in de onderhandelingen en lijkt Paredes net als Milik te kunnen huren met een optie tot koop.