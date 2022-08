Financial Fair Play en Cristiano Ronaldo bemoeilijken transfer van Gakpo

Donderdag, 25 augustus 2022 om 17:03 • Guy Habets

Cody Gakpo zal nog voor de transferdeadline van 31 augustus naar Manchester United vertrekken, zo verwacht men bij PSV. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Wanneer de deal precies rondkomt is nog niet duidelijk, aangezien de Engelsen te maken hebben met Financial Fair Play-regels en nog een speler zullen moeten verkopen. Wellicht gaat het om Cristiano Ronaldo.

Om Gakpo, en eventueel ook Antony van Ajax, op de loonlijst te kunnen krijgen, moet United nog een speler zien te lozen. Het gaat dan naar alle waarschijnlijkheid om Ronaldo, die al vaker aangegeven heeft te willen vertrekken bij United. De Portugees wil Champions League spelen en dat kan niet op Old Trafford, maar tot dusver werd er nog geen interesse getoond. Het is dus nog even afwachten of en wanneer hij weg kan en wat voor gevolgen dat heeft voor Gakpo.

PSV verwacht ondertussen dat Gakpo voor 50 miljoen zal vertrekken. De aanvaller gaf eerder zelf al aan dat plaatsing voor de Champions League een langer verblijf in het Philips Stadion aannemelijk zou maken, maar dat is dus niet gelukt. De Brabantse club beraadt zich dus alvast op een opvolger. Dat moet een 'basiswaardige' vervanger gaan worden, zo weet het ED. Eerder werden Jesper Karlsson en Calvin Stengs al aan de Eindhovenaren gelinkt.

De vertegenwoordigers van de Eindhovense vleugelspeler zouden al een 'soort van akkoord' hebben bereikt met Manchester United. De Engelsen waren al langer in gesprek, maar namen nog geen contact op met PSV of Gakpo zelf omdat de return tegen Rangers er nog aan zat te komen. Nu dat duel achter de rug is, kan het snel gaan. De reserve-aanvoerder van de club uit de lichtstad ligt nog tot medio 2026 vast.