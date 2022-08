‘Als PSV nu nog zestig miljoen voor Gakpo krijgt, brengen we hem zelf weg’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 15:05 • Guy Habets • Laatste update: 15:32

Willy en René van de Kerkhof zijn er niet van overtuigd dat Cody Gakpo kan slagen in het buitenland. De aanvaller van PSV was, net als de meeste van zijn ploeggenoten, zeer matig toen het er in de return van de play-offs van de Champions League tegen Rangers (0-1 nederlaag) om ging en dus is de vraag of Manchester United niet te hoog gegrepen is voor de 'Eintovenaar'.

PSV liet zich verrassen door de nummer twee van Schotland en zag het felbegeerde ticket voor de Champions League daardoor als sneeuw voor de zon verdwijnen. Willy van de Kerkhof schrok ervan, en met name van het niveau van Gakpo. "Die is duidelijk nog niet klaar voor de Europese top", klinkt het bij Omroep Brabant. "Als we er nu nog zestig miljoen voor krijgen, dan brengen we hem zelf wel weg", reageert broer René. "In een schuimrubberen doos, zodat er onderweg niks kan gebeuren."

"Hij is er gewoon nog niet klaar voor, dus ik vraag me af of er clubs zijn die daar nog intrappen", gaat Willy verder. "Alhoewel, in Engeland hebben ze zo veel geld.. Ibrahim Sangaré, André Ramalho, Joey Veerman en dus ook Gakpo, ze gaven allemaal niet thuis. Bij niemand zag je de absolute wil om die wedstrijd te winnen. De mentaliteit ontbrak in zo'n belangrijk duel en dat is een harde conclusie."

Dat ligt volgens René van de Kerkhof ook aan trainer Ruud van Nistelrooij en zijn staf. "Die hadden ook geen plan B toen Luuk de Jong eruit ging. Ik heb het in elk geval niet gezien." Zijn broer was vooral kwaad over het feit dat de Schotten de voetballende ploeg waren in het Philips Stadion. "Rangers had zeventig procent balbezit in de eerste helft. Dat kan toch niet? Wij (PSV, red.) hadden zeventig procent balbezit moeten hebben! We stonden erbij en we keken ernaar. Dit was een drama."