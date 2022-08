‘Nu vliegt iedereen je om de nek, straks kun je er geen kut meer van’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

Voor Andries Noppert had zijn terugkeer bij sc Heerenveen niet beter kunnen beginnen dan nu het geval is. De doelman hield in de eerste drie competitiewedstrijden de nul en maakt een solide indruk. Het kwam de geboren Fries op louter positieve reacties te staan. Zelf blijft hij nuchter. Noppert kent ook de andere kant van de medaille, zo vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. Een gesprek over thuiskomen, geloof en een mogelijke rol als boegbeeld bij Heerenveen.

Door Mart Oude Nijeweeme

Deze zomer was het zo ver. Met de terugkeer bij Heerenveen ging voor Noppert een droom in vervulling. De doelman doorliep er de jeugdopleiding, maar kwam via allerlei omwegen nergens uit de verf. Tot afgelopen seizoen. De geboren Fries was een van de belangrijkste schakels bij Go Ahead Eagles en zag dat beloond worden met een schitterende transfer naar zijn jeugdliefde. Noppert kon ook naar SC Cambuur, maar liet zijn gevoel de doorslag geven. Na drie speelronden in de Eredivisie kan heel voorzichtig worden gesproken van een sprookjeshuwelijk.

Bekijk hier de reportage met Andries Noppert.

Knijp je jezelf weleens?

"Niet heel vaak. Ik vind dat je gewoon normaal moet blijven doen. Nu ik hier zit (in het stadion, red.) kijk ik om me heen en komt het besef. Als je bezig bent sta je er niet bij stil. Ik moet wel echt mijn momentje pakken. Dit is mooi, man. Hier doe je het voor. Mijn club, dat kun je wel zeggen."

Hoe speciaal is het? Zijn dat specifieke momenten?

"Als je ergens in de jeugd speelt, heb je altijd de intentie om het eerste elftal te halen. Ik kom uit de buurt en heb de hele jeugdopleiding mogen doorlopen. Dan is het heel speciaal dat we hier zitten in het stadion en ik voor deze club mag uitkomen. Als ik om me heen kijk, geeft dat een ander gevoel dan in andere stadions. Maar zodra ik op het veld sta is dat niet hetgeen waar ik aan denk, eerlijk gezegd."

Had je verwacht dat het nog zo ver zou komen?

"Ik ben iemand die in zichzelf gelooft. Als je hard werkt, komt het vanzelf een keer goed. In mijn geval is het goed gekomen. Misschien moest het wel zo zijn, ik weet het niet. Het leukste berichtje dat ik heb ontvangen? Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik kan het waarderen dat mensen om je geven en de moeite nemen om je een berichtje te sturen. Ik denk dat dat meer dan voldoende is. Het waren er veel in elk geval."

Jij bent meegenomen door Kees van Wonderen. Merk je dat hij dingen anders doet ten opzichte van vorig jaar?

"In principe gaat alles wel hetzelfde. Die lijn trekt hij door. Ik denk dat iedereen zal zeggen dat ik er voordeel bij heb als een trainer zijn keeper meeneemt. Maar ik denk niet dat het zo is gegaan. De link was makkelijk gelegd toen ik transfervrij was en de trainer hier naartoe ging. Als ik er met de pet naar had gegooid, had ik hier nu niet gespeeld."

Maar het was toch vanaf het begin duidelijk dat jij de eerste doelman zou worden?

"Nee, zeker niet. Ik denk dat je het altijd eerst moet laten zien. Als een ander beter is, zal de ander spelen. Zo ben ik er ook niet ingestapt. Ik zie het ook niet als een strijd. Je moet uitgaan van je eigen kwaliteiten. Daar moet je op vertrouwen. Dan is het aan de trainer om een keuze te maken. Maar het doet me wel wat. Je wil graag voetballen en wedstrijden spelen. In dit geval heeft het voor mij goed uitgepakt, een bevestiging dat het een goede keuze is geweest. Het is zaak om dat terug te betalen."

Er waren meer clubs geïnteresseerd, hoe concreet was dat?

"Ik ben bij alle clubs netjes het gesprek aangegaan. Ik maak een keuze op basis van gevoel en vertrouwen. Ik ben ook bij meerdere clubs medisch gekeurd, maar heb overal open kaart gespeeld. Ik hou er niet van om mensen aan het lijntje te houden. Dat heb ik ook niet gedaan. Maar dat was wel redelijk concreet. Om ergens een goed gevoel bij te krijgen moet je met mensen in gesprek gaan. Dat heb ik gedaan. Maar iets in mij zei dat ik er allang uit was. Dan probeer je je gevoelens voor deze club een beetje opzij te schuiven om het zo eerlijk mogelijk te maken, maar dat gevoel kwam constant terug."

Ik krijg het gevoel dat je de gunfactor hebt. En niet alleen in Heerenveen. Mensen hebben een bepaalde sympathie voor je, iedereen vind je leuk. Hoe ervaar je dat zelf?

"Ik ken ook de andere kant van de medaille. Nu is alles hartstikke leuk en vliegt iedereen je om de nek. Dat is mooi en dat doet je wel iets op het moment zelf. Maar ik kan dat ook snel achter me laten. Er zit ook een andere kant aan, hè. Als je weer een keer een bal doorlaat, wat niet de bedoeling is, dan kun je er ineens geen kut meer van. Dat is Nederland."

Andries Noppert was de absolute uitblinker bij sc Heerenveen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (0-0)

Heb jij het wel in je om uit te groeien tot een van de boegbeelden bij Heerenveen?

"Ik denk dat dat wel heel vroeg is. Ik moet eerst maar eens constant blijven presteren. Aan het einde van het seizoen mogen we daarover praten. Tuurlijk is dat mooi, ik ben een jongen uit de buurt en kan het goed met het publiek vinden. Ik probeer alleen het beste uit het team naar boven te halen, daar doe ik het voor. Ik zou na drie wedstrijden absoluut niet willen zeggen dat ik een boegbeeld ben. Als ik blijf presteren en mijn ding blijf doen, zou het kunnen, zeker."

Heb je er een verklaring voor dat je uiteindelijk toch nog goed terecht bent gekomen?

"Je maakt keuzes in het leven. Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen of het de juiste keuze is of niet. Ik denk dat het zo had moeten lopen. Ik heb veel wegen moeten volgen, en dat waren niet altijd de makkelijkste, maar het heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben. Het heeft deels ook aan mezelf gelegen. Ik hou er niet van om met modder te gooien. Misschien was ik wel niet goed genoeg. Uiteindelijk ben ik blij dat ik nu speel. Voor mij begint het nu pas."

Heb je wel altijd het geloof gehouden?

"Absoluut. Iedereen kan mij afschrijven, of wat ze ook wilden in die tijd. Maar geef mij even de kracht om een keer op te staan en het te laten zien. Dan is het mooi dat het eruit komt. Of het moeilijk was om me op te richten? Nee hoor. Het is alleen wel zaak om me nu te bewijzen. Nu begint het pas. Nu moet ik het een heel seizoen laten zien."

Is het lastig om in te schatten waar nu je plafond ligt?

"We leven in het heden. Ik moet het op dit moment laten zien. We zien wel wat er allemaal gaat komen. Voor mijzelf is het belangrijk om dit seizoen constant te presteren. Elke week een bepaalde verwachting op de mat te leggen. Ik heb nu een bepaald niveau gehaald, dat niveau moet de onderste lijn zijn. Van daaruit moeten we proberen uit te bouwen. Ik ben ook een mens, ik zal ook fouten maken, maar ik vind niet dat je in paniek moet raken. Zo ben ik er altijd in gegaan en zo blijf ik het doen."