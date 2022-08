Jay Gorter verandert van standpunt bij Ajax na gesprek met Alfred Schreuder

Donderdag, 25 augustus 2022 om 14:15 • Guy Habets • Laatste update: 14:20

Jay Gorter blijft bij Ajax. Dat meldt ESPN donderdagmiddag. De doelman van de Amsterdammers zette in op een vertrek omdat hij vreesde voor te weinig speeltijd in de Johan Cruijff ArenA, maar na een gesprek met hoofdtrainer Alfred Schreuder is hij bijgedraaid.

Gorter heeft na het gesprek met Schreuder bij de clubleiding van Ajax te kennen gegeven dat hij graag wil blijven. Ajax was ook niet van plan om hem te laten gaan, aangezien er met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer dan maar twee doelmannen over zouden blijven die op niveau zouden kunnen keepen. Daarnaast zijn die twee keepers met hun respectievelijk 39 en 38 jaar al op leeftijd voor een voetballer en zorgt dat voor de nodige onzekerheid. Nu Gorter blijft, is de onzekerheid niet meer aan de orde.

Gorter werd door Schreuder in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies) onder de lat geposteerd, maar faalde jammerlijk. De goalie zag er bij het tweede kopdoelpunt van Guus Til al niet goed uit en grabbelde in de tweede helft op een afstandsschot van Armando Obispo, met een intikker van Cody Gakpo tot gevolg. Schreuder greep direct in en koos bij de opening in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard (2-3 winst) voor Remko Pasveer. Dat zat hem dus dwars, maar zal geen vertrek ontketenen.

Vorige zomer nam Ajax de nu 22-jarige doelman over van Go Ahead Eagles, waarmee Gorter promoveerde naar de Eredivisie. Hij behaalde in dat seizoen ook een persoonlijk record door maar liefst 25 keer de nul te houden in een seizoen. Dat was een record in het betaalde voetbal. Daarnaast incasseerde Kowet dat seizoen sowieso maar 25 tegendoelpunten. Gorter doorliep eerder al de jeugdopleiding van Ajax.