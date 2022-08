‘Braithwaite is woest op Barcelona, eist miljoenen en voert de druk op’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 13:43 • Guy Habets • Laatste update: 14:19

Martin Braithwaite is helemaal klaar met Barcelona. De aanvaller wordt al tijden naar de uitgang gedrukt door zijn club, maar is daar helemaal niet van gediend. Nu heeft Braithwaite volgens SPORT te kennen gegeven dat hij Camp Nou alleen wil verlaten als hij een bedrag van vijf miljoen euro op zijn rekening gestort krijgt. Dat is het totale bedrag aan salaris dat hij nog tegoed heeft van Barça.

Barcelona wil ruimte creëren in de salarishuishouding en een vertrek van Braithwaite zou bijzonder goed uitkomen. De Deen zelf voelt zich echter prima op zijn gemak in Catalonië en zou het niet erg vinden om te blijven. Hij heeft de 'wegwerkpogingen' van los Azulgrana dan ook beantwoord door te laten weten dat hij alleen wil nadenken over een uitgaande transfer als Barcelona direct vijf miljoen euro naar hem overmaakt. Dat bedrag zou Braithwaite nog moeten ontvangen op basis van zijn nog doorlopende contract.

Dat vindt Barça veel te gortig. Zij zouden in eerste instantie alleen bereid zijn om één contractjaar terug te betalen, een slordige 2,5 miljoen euro. Nu de transferdeadline in zicht komt, neemt de druk op de Catalaanse club en voorzitter Joan Laporta echter toe en wordt er toch nagedacht over het inwilligen van de eisen van Braithwaite. De Deense aanvaller, die in de belangstelling zou staan van een club uit Saoedi-Arabië, is woedend en wil zeker geen water meer bij de wijn doen.

Braithwaite neemt het Barcelona kwalijk dat ze hem in eerste instantie niet weg wilden laten gaan, dat hij vervolgens geen serieuze kans kreeg in de voorbereiding en nu alsnog naar de uitgang proberen te dirigeren. Voor Braithwaite zijn er daardoor nu nog maar twee opties over: of Barça betaalt vijf miljoen euro en hij vertrekt, of hij blijft en gaat vechten voor zijn kans onder trainer Xavi. Die laatste lijkt echter geen beroep meer op Braithwaite te willen doen, zeker niet na de komst van Robert Lewandowski.