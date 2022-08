Depay treuzelt te lang en krijgt nul op het rekest; Juve heeft nieuwe spits

Donderdag, 25 augustus 2022 om 12:53 • Guy Habets

Arkadiusz Milik is de nieuwe spits van Juventus. Fabrizio Romano weet zeker dat de Poolse spits de overstap van Olympique Marseille naar la Vecchia Signora gaat maken en meldt verder dat Juve twee miljoen betaalt om Milik het eerste seizoen te huren. Daarna heeft de club uit Turijn een niet verplichte optie tot koop van acht miljoen euro.

Milik is donderdag in Turijn om de medische keuring te doorstaan en zal daarna zijn handtekening zetten onder een contract dat hem in ieder geval voor dit seizoen aan Juventus bindt. Als de Italiaanse club tevreden is, kunnen ze acht miljoen overmaken aan Marseille en de voormalig Ajacied definitief overnemen. Voor nu gaat het vizier op een andere speler, aangezien Juve ook graag het middenveld nog wil versterken en Leandro Paredes daarvoor in beeld is.

De transfer van Milik naar Juventus betekent dat Memphis Depay waarschijnlijk niet naar het Allianz Stadium zal verkassen. De aanvaller van Barcelona en Oranje twijfelde naar verluidt te lang over zijn toekomst en uiteindelijk trokken de Italianen zelf de stekker uit de deal. Het is nu onduidelijk of Depay bij Barcelona zal blijven, of dat hij in de laatste dagen van de transferwindow alsnog een stap maakt. Het Manchester United van trainer Erik ten Hag zou interesse hebben.

De afgelopen twee seizoenen kwam Milik tot 38 wedstrijden in de Ligue 1 namens Marseille, waarin hij zestien keer scoorde. Dit seizoen speelde hij ook al twee duels, maar trof de Pool geen doel. De Fransen namen Milik in 2020 over van Napoli, waar hij in vier seizoenen ook al tot 38 goals in de Serie A kwam. Zijn productiefste seizoen beleefde de linkspoot echter in het shirt van Ajax, waarvoor hij in de jaargang 2015/16 21 keer scoorde. Hij speelde eerder ook voor Rozwój Katowice, Górnik Zabrze, Bayer Leverkusen en FC Augsburg.