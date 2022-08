Afwijzing voor Erik ten Hag en Manchester United verschijnt op Instagram

Donderdag, 25 augustus 2022 om 11:59 • Guy Habets • Laatste update: 12:12

Kevin Trapp voelt er weinig voor om voor Manchester United te gaan keepen. Dat heeft hij zelf aangegeven op zijn eigen sociale kanalen. De Duitser werd begeerd door Erik ten Hag en zijn club, maar toch kiest hij voor een langer verblijf bij Eintracht Frankfurt. Met die club kan Trapp in de Champions League uitkomen, terwijl United een Europees niveautje lager uitkomt.

De 32-jarige doelman maakte de interesse van the Mancunians en zijn reactie daarop via Instagram bekend. "Beste fans, de afgelopen dagen is er veel geschreven over interesse van Manchester United", schrijft Trapp. "Het is inderdaad waar dat ze me willen hebben. Het is een club met wereldwijde uitstraling en ik hoop dat jullie begrijpen dat ik daar over na heb moeten denken, maar gisteren (woensdag, red.) heb ik ze gezegd dat ik voor Eintracht heb gekozen."

Ondanks dat de formatie uit Frankfurt na drie duels in de Bundesliga pas op twee punten staat, wil Trapp graag blijven. "Bij deze club heb ik dingen meegemaakt die ik nooit meer ga vergeten. We schreven samen geschiedenis (vorig seizoen won Eintracht de Europa League, red.) en hebben dit seizoen weliswaar een wisselvallige start beleefd, maar ik heb een heel groot vertrouwen in onze ploeg. Jullie Kevin."

De zesvoudig international van Duitsland speelde tussen 2012 en 2015 ook al voor Frankfurt en maakte daarna de overstap naar Paris Saint-Germain. De Franse topclub bleek echter net iets te hoog gegrepen voor Trapp, die na een verhuur in het seizoen 2018/19 aan zijn oude club definitief terugkeerde in Frankfurt. In mei van dit jaar speelde hij een cruciale rol in de finale van de Europa League tegen Rangers door de beslissende strafschop van Aaron Ramsey te keren.