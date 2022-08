Charmeoffensief via Twitter moet Ronaldo naar nieuwe club leiden

Donderdag, 25 augustus 2022 om 11:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Als je het aan Djibril Cissé ligt, speelt Cristiano Ronaldo komend seizoen in het shirt van Olympique Marseille. De Portugees lijkt op weg naar de uitgang bij Manchester United en werd al door tal van clubs afgewezen. Volgens Cissé is hij bij Marseille wel welkom. "Cristiano, kom mijn vriend. Ik zal voor je zorgen", schrijft de voormalig speler van Liverpool op Twitter. Volgens RMC Sport is een transfer naar Marseille echter geen optie, daar de Franse club al heeft laten weten geen interesse te hebben.

@Cristiano come my friend I will look after you #RonaldoOM ?????????? — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

Marseille komt komend seizoen uit in de Champions League, een belangrijke voorwaarde voor Ronaldo. De Portugese sterspeler bood zich al bij tal van clubs aan die actief zijn in het grootste Europese clubtoernooi, maar kreeg telkens nul op het rekest. Bij een transfer naar Marseille krijgen Ronaldo en Lionel Messi de kans om hun beroemde strijd nog een laatste keer nieuw leven in te blazen, daar de Argentijn zijn brood verdient bij Paris Saint-Germain.