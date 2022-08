PSV moet vrezen voor harde straffen: ‘Boete van zes cijfers zou helpen’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 11:04 • Wessel Antes • Laatste update: 11:17

De UEFA zou een voorbeeld moeten stellen door PSV flink te straffen voor de ongeregeldheden rondom het Champions League-duel met Rangers, zo oordeelt de Schotse krant The Herald. De bussen van het elftal van Giovanni van Bronckhorst werden voor aanvang van de wedstrijd opgehouden voor het stadion, waarbij de supporters op agressieve wijze tekeer gingen.

Van Bronckhorst gaf voor de wedstrijd bij RTL 7 al aan dat hij de gang van zaken niet normaal vond. “Ik loop nu een aantal jaren mee in het voetbal, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hoe wij hier ontvangen zijn... We hebben een kwartier staan wachten met alleen maar supporters om ons heen. De tweede bus moest zelfs terug en kwam veel later bij het stadion aan. De UEFA dacht dat het allemaal wel kon zo. Je verwacht dat een club als PSV alles goed regelt als het een club ontvangt, en dat je gewoon naar binnen kunt zonder zorgen om je veiligheid. Dat was vandaag totaal niet het geval”, aldus de manager van Rangers.

The Herald vond het interview van Van Bronckhorst veelzeggend. “Dat Giovanni van Bronckhorst, iemand die op het hoogste niveau heeft gespeeld en in een WK-finale heeft gestaan, aangaf nog nooit zoiets te hebben gezien, is veelzeggend.” Journalisten van de Schotse krant zagen het gebeuren. “De bussen van Rangers werden omringd door ultra's van PSV, die vuurwerk afstaken terwijl de klok doortikte richting de aftrap. De zogenaamde supporters bonkten op de bussen, maakten obscene gebaren en riepen walgelijke dingen.”

Het is tijd voor verandering, aldus de krant. “Wat voor de wedstijd gebeurde, moet niet vergeven of vergeten worden in de vreugde. PSV moet streng gestraft worden door de UEFA vanwege het laten plaatsvinden van gebeurtenissen die gemakkelijk konden resulteren in fysiek leed of wellicht zelfs de uitkomst van de wedstrijd konden veranderen. Er moet een onderzoek komen naar hoe de onrust heeft kunnen plaatsvinden.” Na het onderzoek zou de UEFA ook met harde straffen moeten komen. “Een boete van zes cijfers zou helpen om een voorbeeld te stellen en andere clubs in Europa te waarschuwen dat zulke incidenten niet getolereerd zullen worden.”