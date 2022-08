Vermoedelijke opstelling AZ: welkome opsteker voor Pascal Jansen

Donderdag, 25 augustus 2022 om 10:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

AZ kan met vertrouwen toeleven naar de return in de play-offs van de Conference League tegen Gil Vicente. Vorige week boekte de ploeg van trainer Pascal Jansen een eclatante 4-0 zege op de Portugezen, waardoor de terugwedstrijd een formaliteit lijkt. Een welkome opsteker is de terugkeer van Jens Odgaard. De aanwinst zit bij de wedstrijdselectie en is mee afgereisd naar Portugal. Gil Vicente en AZ trappen om 21:00 uur af, het duel is live te zien op RTL7.

Jansen heeft vooralsnog weinig te klagen dit seizoen. In de Eredivisie werden de eerste twee duels gewonnen, terwijl zijn ploeg in de Conference League op het punt staat om zich te plaatsen voor de groepsfase. Afgelopen weekend werden de Alkmaarders vrijgeroosterd door de KNVB om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de return tegen Gil Vicente. Garantie op succes is dit niet, getuige de pijnlijke uitschakeling van PSV in de play-offs van de Champions League. Ook de Eindhovenaren genoten een vrij weekend.

AZ hoeft echter amper te vrezen voor uitschakeling na de 4-0 thuiswinst. In de geschiedenis van het Europese voetbal is het slechts twee keer voorgekomen dat een club het alsnog niet redde na een 4-0 thuiszege. "Dat een tegenstander een achterstand van vier doelpunten heeft goedgemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt", zei Bruno Martins Indi woensdag tijdens de persconferentie. "Wij stappen het vliegtuig in om de beste versie van onszelf te laten zien. Dat zit in onze ploeg. Donderdag is het een nieuwe wedstrijd, maar een 4-0-voorsprong gaan wij niet weggeven."

Jansen is blij dat Odgaard weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. De Deen kwam niet ongeschonden uit het duel met Tuzla City en stond een maand aan de kant. Zijn debuut in de Eredivisie voor de Alkmaarders bleef om die reden ook nog uit. "Hij is er weer bij en is een belangrijke speler voor ons", aldus Jansen, die ook te kampen heeft met een aantal afwezigen. "Zinho Vanheusden heeft goed kunnen trainen en is dichterbij gekomen. Het weekend hebben we goed besteed om rust te pakken. Jesper Karlsson en Riechedly Bazoer hebben nog langer nodig om fit te worden."

Vermoedelijke opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Clasie, De Wit, Reijnders; Van Brederode, Pavlidis, Evjen