Vastberaden PSG brengt nieuw megabod uit

West Ham United heeft een nieuw bod uitgebracht op Hans Vanaken van Club Brugge. Het lijkt er op dat ook dit bod van the Hammers ontoereikend is voor de aanvoerder van de Belgische landskampioen. (Fabrizio Romano)

Erik ten Hag ziet in Martin Dubravka van Newcastle United een goed alternatief voor Kevin Trapp, die bij Eintracht Frankfurt blijft. De Nederlandse manager van Manchester United hoopt de Slowaakse doelman op huurbasis naar Old Trafford te halen. (Sky Sports News)