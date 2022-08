Unibet: Een odd van 3.50 als FC Twente in eigen huis Fiorentina uitschakelt

Donderdag, 25 augustus 2022 om 12:00 • Laatste update: 10:21

FC Twente hoopt zich donderdagavond ten koste van Fiorentina te verzekeren van een ticket voor de groepsfase van de Conference League. De Tukkers hebben hierop nog alle kans na de 2-1 nederlaag van een week geleden in Florence. Weet het elftal van trainer Ron Jans over twee duels af te rekenen met de Italiaanse club? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze return.

FC Twente kreeg van de KNVB de gelegenheid om zich optimaal voor te bereiden op het beslissende playoff-duel met Fiorentina, daar de Nederlandse voetbalbond de competitiewedstrijd tegen Excelsior uit de derde speelronde heeft verplaatst naar 31 augustus. Jans beschikt bij FC Twente over een nagenoeg fitte selectie. De 63-jarige oefenmeester kan alleen geen beroep doen op Julio Pleguezuelo, die kampt met een buikspierblessure. De Spaanse verdediger raakte tijdens het heenduel met Fiorentina geblesseerd en werd in de rust vervangen door Mees Hilgers. De verwachting is dat hij het hart van de defensie van de Tukkers samen met Robin Pröpper gaat vormen.

Waar FC Twente afgelopen weekend rust kreeg van de KNVB, moest Fiorentina wel gewoon in actie komen in de Serie A. La Viola kwam op bezoek bij Empoli niet verder dan een 0-0 gelijkspel, ondanks dat de ploeg van trainer Vincenzo Italiano ruim een half uur met een man meer speelde. In de selectie van Fiorentina die naar Nederland is afgereisd zijn er geen verrassingen te ontdekken. Vaste waarde Igor keert terug van een blessure en volgens Corriere dello Sport is hij fit genoeg om Enschede aan de aftrap te verschijnen. In dat geval zal hij de plek innemen van Matija Nastasic, die in het heenduel nog tot de basiself van Italiano behoorde.

Bij Fiorentina kan Italiano in de punt van de aanval kiezen voor Nicolás González of Luka Jovic. González was in de heenwedstrijd tegen FC Twente al na twee minuten trefzeker met het hoofd en de kans lijkt groot dat de Argentijnse aanvaller in De Grolsch Veste opnieuw de voorkeur zal krijgen. Ricky van Wolfswinkel was trefzeker tijdens een 3-0 zege op Fortuna Sittard, maar kon vorige week in het Stadio Artemio Franchi niet het verschil maken. Weet hij donderdagavond wel zijn waarde te tonen?

