Vermoedelijke opstelling FC Twente: Jans wijzigt elftal op twee posities

Donderdag, 25 augustus 2022 om 10:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:27

FC Twente moet donderdag vol aan de bak om de groepsfase van de Conference League te bereiken. De ploeg van trainer Ron Jans moet in de eigen Grolsch Veste de 2-1 nederlaag van vorige week zien goed te maken tegen Fiorentina. Het elftal van FC Twente wordt zeer waarschijnlijk op twee posities gewijzigd. Václav Cerný krijgt de kans ten koste van Daan Rots, terwijl in het hart van de verdediging Mees Hilgers de plek inneemt van Julio Pleguezuelo.

FC Twente liet zich vorige week in Florence het kaas van het brood eten in de eerste helft en was in geen velden of wegen te bekennen. Joshua Brenet werd aan de rechterkant overlopen door Riccardo Sottil, terwijl ook Rots geen sterke indruk maakte op de rechterflank. Ricky van Wolfswinkel uitte na afloop zijn ongenoegen door de stellen dat het leek alsof ze een stel kleuters waren op schoolreisje. "Maar die kleuters zaten in de tweede helft al op de middelbare school", doelde Jans woensdag tijdens de persconferentie op de knappe wederopstanding van zijn ploeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verwacht wordt wel dat Rots zijn plek in het elftal kwijtraakt. Zijn vervanger, Cerný, maakte in Florence een sterke indruk tijdens zijn invalbeurt. De Tsjech kwam halverwege het duel binnen de lijnen voor Rots en bewees zijn waarde door na ruim een uur spelen voor de aansluitingstreffer te tekenen op aangeven van Gijs Smal. Het zou voor Cerný, die eerder aan de aftrap verscheen tegen NEC, pas zijn tweede basisplaats van het seizoen zijn. In het hart van de defensie vervangt Hilgers de geblesseerde Pleguezuelo. De Spanjaard kampt met een buikspierblessure en is niet op tijd hersteld.

Volgens Jans is Fiorentina licht in het voordeel. "Maar wij hebben nog alle kans om dit recht te trekken", zei hij tijdens de persconferentie. "Onze aanknopingspunten haal ik uit ons eigen spel. Fiorentina heeft een ploeg met individueel sterke spelers en met deze trainer willen ze altijd vooruit. Maar dat betekent ook dat ze ruimte geven. Qua speelstijl lijken ze wel een beetje op ons. In dat opzicht zou je misschien denken dat het in de omschakeling beslist gaat worden, maar dat zijn allemaal bespiegelingen vooraf."

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadílek, Vlap; Cerný, Van Wolfswinkel, Misidjan