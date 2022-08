Derksen haalt uit naar ‘hansworst’: ‘Er is geen grotere luchtfietser dan hij’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 09:19 • Wessel Antes • Laatste update: 09:35

Johan Derksen begrijpt dat de KNVB Andries Jonker heeft aangesteld als nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zo zegt hij in de Vandaag Inside-uitzending van woensdagavond. De spraakzame analist ziet de keuze voor Jonker als opvolger van de ontslagen Mark Parsons niet als een verrassing.

“Dat team moet een Hansworst hebben, en die Hansworst hebben ze nu”, aldus Derksen, die hartstochtelijk wordt toegelachen door het publiek. “Ik heb me altijd verbaasd over Andries Jonker, want die heb ik nog niets anders zien doen dan uit zijn nek lullen. Hij heeft natuurlijk bij die dames al wat gedaan, maar er is geen grotere luchtfietser dan Andries Jonker.” Jonker hield zich in de jaren negentig ruim zeven jaar lang bezig met regionaal meisjesvoetbal.

Derksen stelt dat Jonker geluk heeft gehad met Louis van Gaal tijdens zijn trainerscarrière. “Die Andries heeft ontzettend veel geluk gehad dat Van Gaal hem wat beloofd had. Dat ging uiteindelijk niet door maar later heeft hij hem meegenomen. Daardoor kon hij na Barcelona aan de slag in de jeugdopleiding van Arsenal, dus hij heeft altijd boven zijn niveau gewerkt en daar heeft hij een spraakgebrek aan overgehouden die helemaal niet bij zijn kwaliteiten passen.”

René van der Gijp begrijpt op zijn beurt niet dat de KNVB wederom voor een man kiest als bondscoach voor het vrouwenelftal. “Ik heb geen idee, ik snap dat ook niet nee.” Derksen vindt dat ook onbegrijpelijk. “Vrouwen komen niet bij een mannenelftal aan de bak, maar als je dan vrouwen hebt die gediplomeerd zijn moet je die bij het vrouwenelftal aanstellen.” De Oranje Leeuwinnen waren tijdens het vierjarige bondscoachschap van Sarina Wiegman zeer succesvol met de winst van het EK in 2017 en een finaleplaats op het WK van 2019.