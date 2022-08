Kassa rinkelt in Amsterdam dankzij CL-nederlaag van PSV

Donderdag, 25 augustus 2022 om 08:18 • Wessel Antes • Laatste update: 08:43

Ajax kan dankzij de nederlaag van PSV tegen Rangers (0-1) ongeveer één miljoen euro meer bijschrijven. Het elftal van Ruud van Nistelrooij komt dit seizoen uit in de Europa League, waardoor bijna alle inkomsten uit de market pool van de Champions League naar Ajax gaan. De Amsterdammers krijgen daardoor in totaal 2,7 miljoen euro van de drie miljoen euro die te verdelen was.

Als kampioen van de Eredivisie ben je zeker van 55 procent van de inkomsten uit de market pool, wat uitkomt op een bedrag van circa 1,6 miljoen euro. Wanneer PSV gewonnen had van Rangers hadden de Eindhovenaren de overige 45 procent kunnen bijschrijven, maar nu moet de Brabantse club het doen met slechts tien procent. PSV krijgt dus slechts een paar ton uit de market pool.

Voor Ajax komen er dankzij de Champions League-deelname op financieel vlak sowieso mooie maanden aan: de start -en coëfficiëntenpremie levert de Amsterdammers een bedrag van bijna veertig miljoen euro op. Daarnaast kan Ajax rekenen op circa zes miljoen euro aan recettes. Een overwinning in de Champions League levert zo’n 2,8 miljoen euro per wedstrijd op, terwijl een gelijkspel ook al goed is voor bijna één miljoen euro.

Buiten het sportieve gemis van het niet spelen van Champions League-voetbal is de nederlaag van PSV ook een gigantische financiële domper voor de Brabanders. De club loopt sowieso twintig miljoen euro mis doordat het actief is in de Europa League, in plaats van in het hoogst aangeschreven Europese toernooi. In de komende dagen moet ook nog blijken of de nederlaag consequenties gaat hebben op de selectie van PSV, waar Cody Gakpo aangaf dat Champions League-voetbal zijn keuze op een langer verblijf in Eindhoven had kunnen beïnvloeden. Het Eindhovens Dagblad meldde maandag dat Manchester United na het tweeluik met Rangers concreet zou worden voor de buitenspeler.