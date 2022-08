Van Bronckhorst slaat terug naar PSV-fans: ‘Nu gaan wij vuurwerk afsteken’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:19

Giovanni van Bronckhorst is van mening dat zijn ploeg zich terecht heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Woensdagavond was hij met zijn Rangers te sterk voor PSV (0-1) en werd doorgestoten tot de poulefase van het miljardenbal. Van Bronckhorst kon het tijdens de persconferentie niet laten om de PSV-supporters een geniepige trap na te geven. De Eindhovens fans deden er in aanloop naar de return alles aan om de Schotten uit hun ritme te krijgen.

Uitzinnige PSV-fans verzamelden zich woensdag al vroeg rond het stadion om feest te vieren en liederen te zingen. Niet alleen bij de aankomst van de spelersbus van PSV waren de supporters van de Eindhovenaren aanwezig, want ook de bus van Rangers werd onder luid gezang opgewacht. De bus van de Schotten kon zich lange tijd, zo bleek uit de beelden, niet door de menigte manoeuvreren. Journalist Rik Elfrink meldde vervolgens dat de spelersbus van Rangers op zoek is gegaan naar een andere ingang van het stadion. In de nacht ervoor werd bij het spelershotel van Rangers vuurwerk afgestoken om de nachtrust te verstoren.

"We hebben het elke keer. We hadden het ook in Dortmund", vertelt Van Bronckhorst. Ik moet zeggen dat het dit keer twee keer was, om 02.00 uur en 04.30 uur. Zelfs tijdens de middagrust nog. Nu kunnen we zelf vuurwerk afsteken met de overwinning van vandaag." Volgens Van Bronckhorst dienden de supportersacties als motivatie. "Op een gegeven moment moet je dat van je afzetten. Dat hebben we gedaan door ons eigen spel te spelen. Natuurlijk hadden we niet de voorbereiding zoals we die wilden, maar uiteindelijk moeten we spelen. We hebben het goed opgepakt en het gebruikt als motivatie."

Van Bronckhorst was met name te spreken over de manier waarop zijn ploeg voor de dag kwam. Stukken beter dan een week eerder op Ibrox, meende hij. "Ik heb een geweldige wedstrijd gezien van ons. Ik denk dat we zo goed speelden ten opzichte van vorige week. Vorige week was het verschil heel klein. Ik denk dat dat vandaag iets groter was. Wij beginnen de wedstrijd goed, maar je beloont jezelf niet met een goal. Dat doen we in de tweede helft wel. We hadden vanaf het begin het geloof dat we konden stunten. We hadden vertrouwen in elkaar en dat hebben ze meer dan waargemaakt."

Voor Rangers is het voor het eerst in twaalf jaar dat weer wordt deelgenomen aan de groepsfase van de Champions League. Volgens Van Bronckhorst lag de sleutel tot succes onder meer aan de linkerflank. "We benutten de ruimte aan onze linkerkant niet goed vorige week. Dat ging nu veel beter", aldus de Rangers-coach. "We vonden constant de vrije man. We hadden de controle, waren heel vast aan de bal. Dat moet ook als je in een stadion komt waar iedereen tegen je is behalve het uitvak. Ik moet zeggen dat we verdiend gewonnen hebben. Iedereen wil in de Champions League spelen, dat is het hoogst haalbare. Als speler, als coach, als staf. Daar doe je alles voor en dat hebben we gedaan."