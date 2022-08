Chagrijn overheerst bij Joey Veerman: ‘Als jij dat vindt... Ik vind van niet’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 07:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

De uitschakeling van PSV in de Champions League zorgt voor een hoop chagrijn bij Joey Veerman. De middenvelder verscheen woensdagavond na de verliespartij tegen Rangers (0-1) met een grote sik voor de camera en was onder meer niet te spreken over zijn positie. Veerman werd door Ruud van Nistelrooij als nummer 10 geposteerd, terwijl hij liever een andere rol binnen het elftal zou willen bekleden.

"Wat het grootste probleem was? Dat we net voor rust twee grote kansen missen”, doelt een zeer geïrriteerde Veerman voor de camera van RTL7 mogelijk op gemiste kansen van Luuk de Jong en Cody Gakpo. Veerman speelde vanuit de nummer 10-positie, maar zelf had hij liever ‘op 8’ gestaan. “Ik ben gewoon een nummer 8. Ongelukkig op 10? Nee, ik doe mijn best waar ik word opgesteld. Maar ik speel liever op 8, dus misschien had ik daar iets meer kunnen doen. Al met al denk ik dat we gewoon die twee kansen hadden moeten maken. Het moment van André Ramalho (bij de tegentreffer, red.) was heel zuur, maar ik heb niks meer tegen hem gezegd”, aldus Veerman.

De middenvelder vindt het onterecht dat Rangers de Champions League in gaat. De Schotten zitten donderdag al in de koker voor het miljardenbal. "Nee, fair is het niet. Ik kan me geen kans van ze herinneren, maar ze scoren wel. Als je dat een kans wil noemen… Oké, ze schoten een keer op de lat, dat was een goede kans. Maar verder. Het doet er ook niet toe wat ik van ze vind. Wij hebben niet gescoord en dat is niet goed. We hebben ook niet genoeg gecreëerd. Is Rangers dan terecht door? Als jij dat vindt… Ik vind van niet."

Wesley Sneijder reageerde direct met gefronste wenkbrauwen op de woorden van Veerman. “Merkwaardig interview. Het ligt aan alles en iedereen, maar hij heeft op de verkeerde plek gestaan, zo zegt hij zelf. Ik heb hem vanaf de eerste minuut werkelijk waar álles in zien leveren. Los van de ballen die hij naar achteren speelde, maar dan kun je mij hier ook nog neerzetten. Zó praten, eigenlijk Ramalho niet beschermen én ook nog kritiek uiten op ploeggenoten vanwege gemiste kansen. Álle ballen zijn gewoon verkeerd! De ballen vooruit, de hogere ballen, de schepballen... Dan vind ik dit gewoon een heel merkwaardig interview."