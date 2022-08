VZ 5: Antony geeft Ajax ultimatum; PSV krijgt immense klap

Donderdag, 25 augustus 2022 om 00:00 • Mart van Mourik

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

PSV loopt Champions League mis

PSV is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Na het 2-2 gelijkspel in Schotland wist Rangers dankzij een 0-1 zege in het Philips Stadion het CL-ticket te bemachtigen. In de zestigste minuut gingen doelman Walter Benítez en André Ramalho opzichtig de fout in, waardoor Antonio Colak kon profiteren en de enige treffer van de wedstrijd aantekende. PSV zal de Europese campagne vervolgen in de groepsfase van de Europa League.

Lees hier hoe PSV veroordeeld werd tot het spelen van Europa League.

Luis Sinisterra maakt eerste goal namens Leeds United

Luis Sinisterra heeft woensdagavond zijn eerste doelpunt in het shirt van Leeds United gemaakt. Naast Sinisterra, die verspreid over twee invalbeurten tot dusver 26 minuten speelde in de Premier League, kreeg ook Crysencio Summerville een basisplaats van manager Jesse Marsch. Pascal Struijk moest genoegen nemen met een plek op de bank. De score werd halverwege het eerste bedrijf geopend door Sinisterra. De voormalig Feyenoorder kreeg op circa 25 meter van het vijandige doel de bal, legde klaar en vond vervolgens met een fraai schot de rechterbenedenhoek: 1-0.

Check hier de goal van Luis Sinisterra.

/div> Antony schopt stennis bij Ajax: De Telegraaf noemt termijn van 48 uur

Antony is van plan om binnen 48 uur te tekenen bij Manchester United, zo meldt De Telegraaf. De Braziliaanse vleugelspits voert de druk intern bij Ajax op en heeft officieel verzocht om binnen die termijn een transfer naar de Premier League te mogen maken. De Telegraaf rept over een nieuw bod van 'boven de 90 miljoen euro'; Sky Sports had het eerder op de woensdagavond live op de Engelse televisie over 94 miljoen euro. Lees hier wat Karlsson zou moeten kosten. Brian Brobbey is uit op eerherstel bij Ajax

Als het aan Brian Brobbey ligt, gaat Ajax bij een toekomstige transfer goed aan hem verdienen. Afgelopen zomer keerde de aanvaller terug bij ‘zijn’ Ajax na een kort uitstapje bij RB Leipzig. De Amsterdammers moesten ruim zestien miljoen euro betalen voor de zelf opgeleide speler, die de club transfervrij verliet. Daar zit Brobbey echter niet mee, zo vertelt de spits tegen Voetbal International. Lees hier waarom Brian Brobbey zó gemotiveerd is. Dele Alli redt het ook niet bij Everton en zoekt zijn toevlucht in Turkije

Dele Alli gaat zijn carrière naar verluidt nieuw leven inblazen bij Besiktas en kan dus teamgenoot worden van Wout Weghorst. Dat weet Sky Sports dinsdag te melden. De Turkse nummer zes van vorig seizoen wil de middenvelder van Everton huren met een optie tot koop. De 37-voudig international van Engeland komt in Liverpool amper voor in de plannen van trainer Frank Lampard en mag uitzien naar een andere club. Lees hier meer over de transfer van Dele Alli.



