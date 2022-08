Turks clubvoetbal beleeft na 65 jaar ongekend historisch dieptepunt

Donderdag, 25 augustus 2022

Het Turkse topvoetbal gaat door een diep dal. Trabzonspor werd woensdagavond door FC Kopenhagen (0-0) uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League. De Turken hebben daardoor voor het eerst sinds 1957 (!) géén deelnemer aan de hoofdfase van het hoogste Europese clubtoernooi (Europacup 1 of daarna Champions League). Dinamo Zagreb schakelde in de andere wedstrijd overigens Bodø/Glimt uit na verlenging (4-1).

Trabzonspor - FC Kopenhagen 0-0 (1-2 in heenduel)

Trabzonspor begon goed aan de wedstrijd, die onder leiding stond van Danny Makkelie. Andreas Cornelius werd na twintig minuten gevaarlijk en was dicht bij de openingstreffer. De Deense spits kon een voorzet van Jens Larsen bijna binnen koppen, maar doelman Mathew Ryan bracht met een snelle reflex redding. Cornelius was halverwege de tweede helft opnieuw dichtbij, maar zijn poging ging net langs de paal. Stefano Denswil, basisspeler bij Trabzonspor, zag daarna ook nog een gevaarlijke kopbal gekeerd worden.

In de slotfase schoot Anastasios Bakasetas nog rakelings over voor de huisploeg. Trabzonspor was de bovenliggende partij in de beslissende wedstrijd, maar ziet FC Kopenhagen, waar Kevin Diks startte, naar de groepsfase van de Champions League gaan.

Dinamo Zagreb - Bodø/Glimt 4-1 (0-1 in heenduel)

De ploeg uit Kroatië schoot uit de startblokken. Na vier minuten lag de openingstreffer al in het net. Mislav Orsic kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten nadat zijn schot in eerste instantie geblokt werd en kon daarna van dichtbij hard binnen schieten: 1-0. Een half uur later verdubbelde Bruno Petkovic met een prachtige omhaal de score. De Kroaat nam de bal aan en bedacht zich geen moment: 2-0. Bodø/Glimt kwam in de zeventigste minuut terug in de wedstrijd via Albert Grønbak, die zich met een knappe actie vrijspeelde en doelman Dominik Livakovic passeerde: 2-1.

In de verlenging die volgde voorkwam Dinamo in de 116e minuut een strafschoppenserie. Josip Drmic bleef bij een snelle uitbraak ijzig kalm, haalde de bal onder zijn voet vandaan en schoot van grote afstand in het vrijwel lege doel: 3-1. Dinamo counterde in de absolute slotfase via Petar Bockaj naar 4-1.