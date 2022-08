Boskamp en Sneijder zien lichtpunt bij PSV: ‘Alleen híj haalt zware voldoende’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 00:02 • Mart van Mourik

Wesley Sneijder en Jan Boskamp vinden dat Xavi Simons als enige een voldoende heeft gehaald bij PSV. De middenvelder verving in de rust van het verloren duel met Rangers (0-1) de geblesseerde Luuk de Jong, waarna er volgens de analytici direct meer creativiteit en lef in de ploeg kwam.

Er was volgens Boskamp en Sneijder, te gast tijdens de nabeschouwing van RTL7, slechts één lichtpunt bij PSV: de invalbeurt van Simons. "Dat jonge ventje kwam erin, die had de creativiteit die je bij de andere tien niet gezien hebt. Hij durft tenminste te voetballen. Hij kan zo lekker ballen, joh! Hij kan iemand uitspelen, dat hebben we de hele wedstrijd niet gezien bij de rest van PSV." Dat is een groot wapen, weet Boskamp. "Als je er voorbij bent, moet er een ander uit zijn positie komen bij de tegenstander."

Sneijder ziet dat het aan de kant van PSV vooral ontbrak aan lef, wat Simons wél had vanaf het moment dat hij inviel. “Lef is iets wat ik miste bij de anderen, honderd procent. Die jongen komt erin en hij wil meteen alle ballen hebben. Nou, dat hebben we de eerste helft bij niemand gezien. Hij wilde alle ballen hebben. Simons was zeker weten het enige lichtpuntje. Ik denk dat Simons een zware voldoende heeft gehaald, en de rest een onvoldoende”, aldus Sneijder.