Ajax kent mogelijke CL-opponenten en kan ondanks gunstige Pot zwaar loten

Woensdag, 24 augustus 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:58

Ajax weet na woensdagavond exact welke clubs donderdag tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League uit de koker kunnen komen. De Amsterdammers belanden als landskampioen van Nederland in Pot 1 en dat is op papier zeer gunstig, maar het deelnemersveld is ijzersterk. PSV verloor woensdag van Rangers en gaat naar de Europa League, terwijl Giovanni van Bronckhorst met zijn Schotse ploeg in Pot 4 komt. De loting vindt donderdag plaats vanaf 18.00 uur.

Dit seizoen mogen de kampioenen van de eerste zeven landen op de UEFA-ranking plaatsnemen in Pot 1. Daar komt Eintracht Frankfurt als winnaar van de Europa League nog bij. Er is normaliter ook een plekje voor de Champions League-winnaar, maar Real Madrid zit al in Pot 1 als winnaar van LaLiga. Naast Ajax, Real en Eintracht zitten dus ook Manchester City, Bayern München, AC Milan, Paris Saint-Germain en FC Porto in de hoogste pot.

Potindeling Champions League

CLUBS IN POT 1 LAND COËFFICIËNT Real Madrid Spanje (kampioen) 124,000 Manchester City Engeland (kampioen) 134,000 Bayern München Duitsland (kampioen) 134,000 AC Milan Italië (kampioen) 38,000 Paris Saint-Germain Frankrijk (kampioen) 112,000 FC Porto Portugal (kampioen) 45,500 Ajax Nederland (kampioen) 94,000 Eintracht Frankfurt Duitsland (winnaar EL) 63,000

CLUBS IN POT 2 LAND COËFFICIËNT Liverpool Engeland 127,000 Chelsea Engeland 123,000 Barcelona Spanje 114,000 Juventus Italië 107,000 Atlético Madrid Spanje 105,000 Sevilla Spanje 91,000 RB Leipzig Duitsland 83,000 Tottenham Hotspur Engeland 83,000

CLUBS IN POT 3 LAND COËFFICIËNT Borussia Dortmund Duitsland 78,000 Red Bull Salzburg Oostenrijk 71,000 Shakhtar Donetsk Oekraïne 71,000 Internazionale Italië 67,000 Napoli Italië 66,000 Benfica Portugal 61,000 Sporting Portugal Portugal 55,500 Bayer Leverkusen Duitsland 53,000

CLUBS IN POT 4 LAND COËFFICIËNT Rangers Schotland 50,250 Dinamo Zagreb Kroatië 49,500 Olympique Marseille Frankrijk 44,000 FC Kopenhagen Denemarken 40,500 Club Brugge België 38,500 Celtic Schotland 33,000 Viktoria Plzen Tsjechië 31,000 Maccabi Haifa Israël 7,000

Vanaf pot 2 wordt de ranking bepaald aan de hand van de clubcoëfficiënt: hoe hoger een club staat op de ranking, hoe hoger de plek in de potindeling. Pot 2 wordt daardoor gevuld door vrijwel alle overgebleven Europese topclubs die Pot 1 niet konden bereiken: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilla, RB Leipzig en Tottenham Hotspur.

Ajax zal niet alleen de tegenstander uit Pot 2 vrezen, maar ook angstvallig kijken naar de deelnemers uit Pot 3. Daarin zitten gevaarlijke outsiders als Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Napoli, Benfica, Sporting Portugal en Bayer Leverkusen. In Pot 4 zitten de clubs van minder grote naam: Rangers, Olympique Marseille, FC Kopenhagen, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen en Maccabi Haifa.