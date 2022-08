Frenkie de Jong en Memphis laten zich gelden bij benefietduel met Man City

Woensdag, 24 augustus 2022 om 23:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:17

Barcelona heeft woensdagavond het benefietduel met Manchester City met 3-3 gelijkgespeeld. De vriendschappelijke wedstrijd werd gespeeld om geld op te halen voor de ziekte ALS. Frenkie de Jong en Memphis Depay waren beiden trefzeker in Camp Nou.

Barcelona begon in de thuiswedstrijd met De Jong in de basis. Ook de zomerse aanwinst Jules Koundé, die door de financiële situatie bij de Catalanen nog steeds niet is ingeschreven voor LaLiga, startte vanaf de aftrap. Memphis Depay zat op de bank, net als onder meer Kevin de Bruyne en Erling Haaland aan de kant van Manchester City. Robert Lewandowski, Ousmane Dembele en Pedri werden niet gebruikt door Xavi en vielen niet in.

Xavi koos voor de jonge keeper Inaki Pena onder de lat, maar de Spanjaard zal met geen fijn gevoel terugkijken op de wedstrijd. De doelman liet de bal na een voorzet namelijk uit zijn handen vallen, waardoor Julián Álvarez de 0-1 kon maken. Ruim tien minuten later stelde Pierre-Emerick Aubameyang orde op zaken voor zijn ploeg. De aanvaller knalde de bal vanuit een moeilijke hoek hard onder Manchester City-doelman Stefan Ortega door: 1-1.

Even na rust brachten de trainers verse krachten binnen het veld en werd het grootste gedeelte van beide basisteams vervangen. De Jong bleef staan en dat betaalde zich in de 66ste minuut uit met een doelpunt. Barcelona zette hoog druk en veroverde de bal in het strafschopgebied van Manchester City. Depay kreeg de bal van dichtbij niet langs Ortega, waarna de rebound een simpele intikker bleek voor De Jong: 2-1.

Cole Palmer deed twintig minuten voor tijd iets terug voor de Engelsen na een aanval over meerdere schijven, waarna Depay in de tachtigste minuut een voorzet van Sergi Roberto binnenschoot: 3-2. Luke Mbete raakte vervolgens geblesseerd en werd lang medisch behandeld op het veld. Hij werd vervangen door Oscar Bobb. Manchester City kreeg in de slotfase nog een penalty van de scheidsrechter waardoor Riyad Mahrez de eindstand op het bord kon zetten: 3-3.