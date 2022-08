Sneijder dodelijk na PSV: ‘Een heel merkwaardig interview, niets geleverd'

Woensdag, 24 augustus 2022 om 23:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:14

Wesley Sneijder is niet te spreken over het spel én het interview van Joey Veerman. De analyticus luistert met verbazing naar de woorden van de middenvelder van PSV, die na afloop van het verloren duel met Rangers (0-1) voor de camera verschijnt. Sneijder vindt het onbegrijpelijk dat Veerman zijn ploeggenoten niet in bescherming neemt en bovendien niet kritisch naar zichzelf kijkt.

“Wat het grootste probleem was? Dat we net voor rust twee grote kansen missen”, doelt een zeer geïrriteerde Veerman voor de camera van RTL7 mogelijk op gemiste kansen van Luuk de Jong en Cody Gakpo. Veerman speelde vanuit de nummer 10-positie, maar zelf had hij liever ‘op 8’ gestaan. “Ik ben gewoon een nummer 8. Ongelukkig op 10? Nee, ik doe mijn best waar ik word opgesteld. Maar ik speel liever op 8, dus misschien had ik daar iets meer kunnen doen. Al met al denk ik dat we gewoon die twee kansen hadden moeten maken. Het moment van André Ramalho (bij de tegentreffer, red.) was heel zuur, maar ik heb niks meer tegen hem gezegd”, aldus Veerman, die daarnaast vindt dat Rangers ten onrechte in de Champions League staat.

Sneijder reageert direct met gefronste wenkbrauwen op de woorden van Veerman. “Merkwaardig interview. Het ligt aan alles en iedereen, maar hij heeft op de verkeerde plek gestaan, zo zegt hij zelf. Ik heb hem vanaf de eerste minuut werkelijk waar álles in zien leveren. Los van de ballen die hij naar achteren speelde, maar dan kun je mij hier ook nog neerzetten. Zó praten, eigenlijk Ramalho niet beschermen én ook nog kritiek uiten op ploeggenoten vanwege gemiste kansen. Álle ballen zijn gewoon verkeerd! De ballen vooruit, de hogere ballen, de schepballen... Dan vind ik dit gewoon een heel merkwaardig interview.”

“Vorige week was hij vrij duidelijk en zei hij dat PSV de tegenstander zou gaan pakken”, vervolgt Sneijder. “Dan verwacht ik ten eerste dat je je mouwen opstroopt en het laat zien, en daarnaast verwacht ik dat hij voor de camera zegt van: jongens, ik heb ook een dramatische wedstrijd gespeeld. Dat hoor ik hem niet één keer zeggen. Het ligt allemaal aan de anderen om hem heen. Hij staat eigenlijk op de verkeerde plek! Ik zou hier als trainer trouwens ook niet blij mee zijn. Dit kun je echt niet maken”, aldus de analist.