Jan Boskamp trekt zeer pijnlijke conclusie voor Ruud van Nistelrooij

Woensdag, 24 augustus 2022 om 23:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:34

Jan Boskamp zet grote vraagtekens bij de tactiek die PSV na rust hanteerde tegen Rangers (0-1 verlies). De Eindhovenaren moesten na de eerste 45 minuten verder zonder de geblesseerd geraakte Luuk de Jong, en leken volgens Boskamp nauwelijks een plan B te hebben voorbereid. "De Jong ging eruit, en ze hadden geen oplossing", aldus de oud-Feyenoorder bij RTL 7.

De Jong miste in de eerste helft twee grote kansen en raakte bij de laatste geblesseerd aan zijn kuit. Ruud van Nistelrooij besloot om met Xavi Simons een extra middenvelder te brengen en Ismael Saibari, die als valse rechtsvoor was gestart, naar de spitspositie te brengen. "Ze hadden geen oplossing", constateert Boskamp. "Ze bleven maar de ballen voor de goal gooien. Het is gewoon een heel verdiende nederlaag. Rangers was agressiever, zij zaten korter op de bal."

Rangers komt 0-1 voor door geblunder achterin bij PSV. Antonio Colak kan simpel binnentikken. #UCL #PSVRAN pic.twitter.com/HxoxN7ofOG — VTBL ? (@vtbl) August 24, 2022

Hoewel het gemis van de aanvoerder bij PSV voelbaar was, is Wesley Sneijder ook kritisch op De Jong. "Een groot gemis?", zo herhaalt Sneijder de woorden van presentator Simon Zijlemans. "Hij heeft het de eerste helft ook niet laten zien. Hij krijgt één kans, die moet erin, zeker op dit niveau." De Jong kwam in de 43e minuut knap voor zijn tegenstander en dacht een voorzet van Jordan Teze in te tikken, maar schoot recht op doelman Jon McLaughlin. Daarbij liep De Jong dus zijn blessure op.

Er was volgens Boskamp en Sneijder slechts één lichtpunt bij PSV: de invalbeurt van Simons. "Dat jonge ventje kwam erin, die had de creativiteit die je bij de andere tien niet gezien hebt. Hij durft tenminste te voetballen. Hij kan zo lekker ballen, joh! Hij kan iemand uitspelen, dat hebben we de hele wedstrijd niet gezien bij de rest van PSV." Dat is een groot wapen, weet Boskamp. "Als je er voorbij bent, moet er een ander uit zijn positie komen bij de tegenstander."

Reactie van Van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij legt uit dat zijn opties na het uitvallen van De Jong beperkt waren. "Je weet met Luuk dat hij een pijler is bij ons", aldus de coach van PSV na afloop. "Dat is een zware aderlating. Carlos Vinícius (die later wel inviel, red.) is net terug van een blessure, en Yorbe Vertessen was er nog niet bij. Dan speel je daar met Ismael Saibari. De jonge jongens hebben het prima gedaan."