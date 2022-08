PSV na enorme blunders Ramalho en Benítez veroordeeld tot Europa League

PSV is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Na het 2-2 gelijkspel in Schotland wist Rangers dankzij een 0-1 zege in het Philips Stadion het CL-ticket te bemachtigen. In de zestigste minuut gingen doelman Walter Benítez en André Ramalho opzichtig de fout in, waardoor Antonio Colak kon profiteren en de enige treffer van de wedstrijd aantekende. PSV zal de Europese campagne vervolgen in de groepsfase van de Europa League.

Van Nistelrooij had weinig redenen om zijn elftal om te gooien ten opzichte van het duel op Ibrox. De oefenmeester had met Fredrik Oppegård, Richard Ledezma, Mauro Júnior, Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Olivier Boscagli weliswaar een zestal geblesseerden, maar kon de laatste weken bouwen op een vaste kern. Het wegvallen van Oppegård, die afgelopen maandag de training moest staken, was wel een flinke domper. In defensief opzicht waren de keuzes niet oneindig voor Van Nistelrooij. Giovanni van Bronckhorst voerde één wijziging door ten opzichte van de heenwedstrijd: Glen Kamara keerde terug van een blessure en nam de plek op het middenveld over van de 37-jarige Steven Davis.

PSV ging in de openingsfase nadrukkelijk op zoek naar de aanval, terwijl Rangers loerde op de counter. Hoewel de Eindhovenaren dreigend waren, slaagde men er niet in een doorbraak te forceren. Na een kwartier spelen nam de druk van de thuisploeg af en kon Rangers tweemaal gevaarlijk worden. In beide gevallen kwam Colak echter net tekort om de veelbelovende aanvallen te bekronen met een treffer. Bovendien had Rangers nog voor het verstrijken van de twintigste speelminuut reeds vier hoekschoppen genoteerd, maar de Eindhovense defensie maakte de dode spelmomenten op koelbloedige wijze onschadelijk.

De ploeg van Van Nistelrooij kwam voor het eerst serieus in gevaar in de 26ste speelminuut. Aan de linkerkant van het veld kwam Malik Tillman, na fraai combinatievoetbal, in de gelegenheid om de bal terug te leggen op de rand van het zestienmetergebied. John Lundstram kon in alle vrijheid uithalen, maar de middenvelder schoot rakelings naast. De eerste mogelijkheid voor PSV ontstond circa acht minuten later, toen Cody Gakpo er niet in slaagde zijn poging de gewenste richting op te sturen: naast. Vanaf zeven minuten voor rust volgde er een slotoffensief van PSV.

Eerst kwam Luuk de Jong een teenlengte tekort om een voorzet van Jordan Teze binnen te glijden, terwijl Ibrahim Sangaré rakelings over kopte na een hoekschop vanaf de rechterkant. Enkele minuten voor rust zag ook Ismael Saibari een van richting veranderd schot net niet tussen de palen belandden. De Jong kwam in de 43e minuut knap voor zijn tegenstander en dacht een voorzet van Jordan Teze in te tikken, maar doelman Jon McLaughlin redde. De spits greep meteen daarna naar zijn kuit, speelde de eerste helft nog wel uit, maar moest zich dus in de rust laten vervangen. Xavi Simons maakte zijn opwachting als invaller.

Tien minuten na rust vuurde Rangers een serieus waarschuwingsschot af na ongelukkig uitverdedigen van Philipp Max. Tom Lawrence haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit met rechts, maar hij trof de onderkant van de lat. Vijf minuten later was PSV achter wederom ongeconcentreerd. Benítez speelde de bal op ongelukkige wijze naar André Ramalho, die de bal niet onder controle kreeg op de rand van het eigen zestienmetergebied. Door de blunders van de centrumverdediger en de sluitpost kon Malik Tillman overnemen. Hij bezorgde Colak vervolgens een niet te missen kans: 0-1. Ruud van Nistelrooij besloot Ramalho direct na de blunder te wisselen voor Phillipp Mwene.

In het vervolg van de wedstrijd leek PSV het vertrouwen te verliezen, ondanks diverse aanvallende wissels. Rangers bleef geconcentreerd verdedigen, al kreeg Gakpo nog wel van dichtbij een uitgelezen kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Ook Max en Obispo werden met schoten van binnen het zestienmetergebied gevaarlijk, maar het ontbrak beide namen aan scherpte in de afronding. Hoewel PSV nog een slotoffensief in huis had, hield Rangers stand: 0-1.