Antony schopt stennis bij Ajax: De Telegraaf noemt termijn van 48 uur

Woensdag, 24 augustus 2022 om 22:28 • Jeroen van Poppel

Antony is van plan om binnen 48 uur te tekenen bij Manchester United, zo meldt De Telegraaf. De Braziliaanse vleugelspits voert de druk intern bij Ajax op en heeft officieel verzocht om binnen die termijn een transfer naar de Premier League te mogen maken. De Telegraaf rept over een nieuw bod van 'boven de 90 miljoen euro'; Sky Sports had het eerder op de woensdagavond live op de Engelse televisie over 94 miljoen euro.

Het begint er daarmee steeds meer op te lijken dat Antony alsnog zijn droomtransfer naar Manchester United te pakken krijgt. De rechteraanvaller is daar inmiddels zelf zo van overtuigd dat hij zijn management de afgelopen dagen op huizenjacht in Manchester stuurde, zo meldt De Telegraaf. Het dagblad voegt toe dat het contract dat Antony op Old Trafford kan ondertekenen al in kannen en kruiken is.

Antony is volledig akkoord met the Mancunians over een gigantisch miljoenensalaris, waarvan hij zich tot medio 2027 kan verzekeren. De Zuid-Amerikaan hamert intern op een mondelinge afspraak die hij bij zijn komst naar Ajax sloot met Marc Overmars. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zullen de komende uren moeten bepalen wat die afspraak voor hen waard is, maar alles wijst inmiddels op een naderend akkoord met Manchester United.

Het management van Antony wijst Ajax ook op het gevaar van 'precedentwerking': blokkeren de Amsterdammers nu een megatransfer voor de Braziliaanse sterspeler, dan zal dat nieuws uiteraard ook de boventoon voeren in de Zuid-Amerikaanse voetbalmedia. Dat zou het voor Ajax in de toekomst moeilijker kunnen maken om talenten van dat continent te overtuigen om voor de Johan Cruijff ArenA te kiezen.