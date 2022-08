Van Nistelrooij wisselt Ramalho direct na onvergeeflijke blunder tegen Rangers

Woensdag, 24 augustus 2022 om 22:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:55

PSV is woensdagavond op zeer ongelukkige wijze op een 0-1 achterstand gekomen tegen Rangers. Lange tijd hielden de teams elkaar in de return van de laatste voorronde van de Champions League in evenwicht, maar in de zestigste minuut ging het helemaal fout in de Eindhovense defensie. Antonio Colak profiteerde dankbaar en zette Rangers op voorsprong.

Een kwartier na rust speelde doelman Walter Benítez de bal op ongelukkige wijze naar André Ramalho, die de bal niet onder controle kreeg op de rand van het eigen zestienmetergebied. Door het slippertje van de centrumverdediger en de doelman kon Malik Tillman overnemen. Hij bezorgde Colak vervolgens een niet te missen kans: 0-1. Ruud van Nistelrooij besloot Ramalho direct na de blunder te wisselen voor Phillipp Mwene.