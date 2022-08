PSV moet door vervelende blessure voorlopig verder zonder Luuk de Jong

Woensdag, 24 augustus 2022 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

Luuk de Jong is in de rust van de play-offwedstrijd tegen Rangers geblesseerd afgehaakt. De aanvoerder van PSV liep in de eindfase van de eerste helft een vervelende kuitblessure op. Wesley Sneijder doet in de rust op RTL 7 een voorzichtige analyse van wat er gebeurde. "Er was geen contact met de tegenstander. Laten we hopen dat het een kleine verrekking is, en geen scheurtje", aldus de oud-middenvelder. De ruststand was overigens 0-0; in Schotland werd het 2-2.

De Jong kwam in de 43e minuut knap voor zijn tegenstander en dacht een voorzet van Jordan Teze in te tikken, maar doelman Jon McLaughlin redde. De spits greep meteen daarna naar zijn kuit, speelde de eerste helft nog wel uit, maar moest zich dus in de rust laten vervangen. Xavi Simons maakte zijn opwachting als invaller. In de studio van RTL7 reageerde Sneijder enigszins geschrokken op de beelden. “Of we ons zorgen moeten maken om Luuk de Jong? Nou, dit is een moment waarbij er geen direct contact is. Laten we hopen dat dit alleen een kleine verrekking is en geen scheurtje”, reageert Sneijder op het voorval.

Luuk de Jong grijpt na een poging om de bal te spelen naar zijn kuit.