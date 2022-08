Luis Sinisterra maakt met heerlijk schot van afstand eerste goal namens Leeds

Woensdag, 24 augustus 2022 om 21:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:01

Luis Sinisterra heeft woensdagavond zijn eerste doelpunt in het shirt van Leeds United gemaakt. Halverwege het EFL Cup-duel met Barnsley geeft het scorebord een 2-1 tussenstand aan in het voordeel van the Peacocks. Basisspeler Sinisterra maakte in de 21ste speelminuut op fraaie wijze de openingstreffer, waarna Mateusz Klich (2-0) en Mads Juel Andersen (2-1) voor de ruststand zorgden.

Naast Sinisterra, die verspreid over twee invalbeurten tot dusver 26 minuten speelde in de Premier League, kreeg ook Crysencio Summerville een basisplaats van manager Jesse Marsch. Pascal Struijk moest genoegen nemen met een plek op de bank. De score werd halverwege het eerste bedrijf geopend door Sinisterra. De voormalig Feyenoorder kreeg op circa 25 meter van het vijandige doel de bal, legde klaar en vond vervolgens met een fraai schot de rechterbenedenhoek: 1-0.

Primer gol de Sinisterra con la camiseta del Leeds. Y que pedazo de gol hermano. 1-0 pic.twitter.com/jo0cUl8Zpr — Leeds United Argentina (@LeedsARG_) August 24, 2022

Al in de 32ste minuut kwam Leeds op 2-0 dankzij een benutte strafschop van Klich, die hij mocht nemen na een overtreding op Sinisterra, maar vrijwel direct vond Barnsley via Andersen de aansluitingstreffer. Hoewel Callum Styles vanaf elf meter de kans kreeg op de gelijkmaker, verzuimde hij de buitenkans te benutten.