Van Bronckhorst verrast Sneijder met interview: ‘Heb Gio nooit zó boos gezien'

Woensdag, 24 augustus 2022 om 20:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:59

Giovanni van Bronckhorst is ontstemd over de wijze waarop de spelersbus van Rangers ontvangen is bij het Philips Stadion. Enkele uren voorafgaand aan het duel tussen PSV en de Schotten in de voorronde van de Champions League blokkeerde een uitzinnige menigte PSV-fans de spelersbus van Rangers, die daardoor vertraging opliep in de voorbereiding op de wedstrijd. Van Bronckhorst geeft bij RTL7 aan diep teleurgesteld te zijn over de handelwijze van de Eindhovenaren.

Uitzinnige fans verzamelden zich woensdag al vroeg rond het stadion om feest te vieren en liederen te zingen. Niet alleen bij de aankomst van de spelersbus van PSV zijn de supporters van de Eindhovenaren aanwezig, want ook de bus van Rangers wordt onder luid gezang opgewacht. De bus van de Schotten kon zich lange tijd, zo blijkt uit de beelden, overigens niet door de menigte manoeuvreren. Journalist Rik Elfrink meldde vervolgens dat de spelersbus van Rangers op zoek is gegaan naar een andere ingang van het stadion.

“Ik loop nu een aantal jaren mee in het voetbal, dit heb ik nog nooit meegemaakt”, reageert Van Bronckhorst verbaasd over de gang van zaken in Eindhoven. “Hoe wij hier ontvangen zijn... We hebben een kwartier staan te wachten met alleen maar supporters om ons heen. De tweede bus moest zelfs terug en kwam veel later bij het stadion aan. De UEFA dacht dat het allemaal wel kon zo. Je verwacht dat een club als PSV alles goed regelt als het een club ontvangt, en dat je gewoon naar binnen kunt zonder zorgen om je veiligheid. Dat was vandaag totaal niet het geval”, aldus Van Bronckhorst. Analyticus Wesley Sneijder geeft vervolgens aan Gio 'nog nooit zó boos te hebben gezien'.

Ruud van Nistelrooij

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij verschijnt voorafgaand aan de confrontatie met Rangers juist kalm voor de camera van RTL7. "We hebben de vorige wedstrijd goed geëvalueerd, en de andere duels die we de afgelopen weken hebben gespeeld", aldus de coach van PSV. "De spelers weten wat we hebben afgesproken met elkaar. Nu is het gewoon wachten tot we kunnen beginnen." Van Nistelrooij krijgt de vraag of hij van een avond als deze kan genieten. "Je bent met het spel bezig. Ik ga niet genieten van de ambiance. Na het fluitsignaal weet je waar je staat."