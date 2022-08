Sneijder en Boskamp lachen te zware speler Rangers uit: ‘Dit is belachelijk'

Woensdag, 24 augustus 2022 om 20:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:36

Wesley Sneijder en Jan Boskamp vinden het belachelijk dat Alfredo Morelos niet fit genoeg is om in actie te komen namens Rangers. Daags voorafgaand aan de return van de laatste voorronde van de Champions League, waarin PSV en Rangers elkaar treffen, maakte trainer Giovanni van Bronckhorst bekend dat de aanvaller niet mee zou reizen naar Eindhoven. Bij het zien van de beelden van Morelos geven de analytici bij RTL7 aan de beslissing van de oefenmeester volledig te steunen.

Afgelopen weekend liet Morelos zich al van zijn slechtste kant zien door dertien minuten na zijn invalbeurt rood te krijgen tegen Hibernian. Enkele dagen later maakte Van Bronckhorst bekend dat de spits niet wedstrijdfit geacht wordt en dus geen deel uitmaakt van de selectie. Sneijder begrijpt het besluit van Van Bronckhorst om de aanvaller niet bij de ploeg te halen. “Ik denk dat hij niet fit is: hij kan zo bij ons aanschuiven”, zegt Sneijder spottend, terwijl hij naar de beelden kijkt.

De extra kilo's van Alfredo Morelos van Rangers zijn Jan Boskamp en Wesley Sneijder ook niet ontgaan. #UCL #PSVRAN pic.twitter.com/3w8YvaYgym — VTBL ? (@vtbl) August 24, 2022

“Hij past echt prima naast ons. Nee, maar dit kan echt niet. Kijk, wij staan er niet meer in vanavond. Wij hoeven niet fit te zijn, maar als je voetbalt op het hoogste niveau dan moet je gewoon fit zijn”, aldus Sneijder, die bijval krijgt van Boskamp. “Dit is belachelijk, niet te geloven. Volgens mij heeft hij de bof! Maar ik vind dat Gio het heel goed heeft opgelost. Hij had zijn beslissing al lang genomen, maar toch haalt hij zijn belangrijke spelers erbij om te vragen: wat denken jullie? Die spelers staan achter hem, dus dat is lekker gedaan.”

Wel is Boskamp lovend over Glen Kamara, die Ben Davies centraal op het middenveld vervangt. “Het is jammer voor PSV dat Davies er nu uit is, want in de vorige wedstrijd ging de ploeg op hem jagen en hij had het daar ontzettend moeilijk mee. Toen zag je ook dat Gio hem direct wisselde”, besluit Boskamp.