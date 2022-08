Benfica bevestigt komst van Aursnes en maakt exacte bedragen bekend

Woensdag, 24 augustus 2022 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:15

Fredrik Aursnes verruilt Feyenoord voor Benfica, zo maken beide clubs officieel bekend. De Portugese topclub maakt het exacte bedrag bekend dat betaald wordt voor de 26-jarige Noor: dertien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen. Dat komt overeen met het bedrag van vijftien miljoen euro dat al in de wandelgangen rondging. Feyenoord boekt een gigantische winst op Aursnes, die vorige transferzomer voor slechts 450.000 euro van Molde FK werd overgenomen. De middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2027.

Hoewel Aursnes in Rotterdam nog een contract had tot medio 2024, bereikte hij al snel een persoonlijk akkoord met Benfica. Daarna duurde het enkele weken voor de clubs er ook uit waren. Aursnes groeide in het ene seizoen dat hij voor Feyenoord speelde uit tot een sleutelspeler in het elftal van trainer Arne Slot, waardoor de Rotterdammers hem niet zomaar lieten gaan. Slot noemde Aursnes meermaals zijn ‘spelversneller’ en roemde hem om zijn rol in de ploeg.

Aursnes is de zevende speler die startte in de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (0-1), die nu vertrokken is uit De Kuip. Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Tyrell Malacia (Manchester United), Guus Til (werd gehuurd van Spartak Moskou), Reiss Nelson (werd gehuurd van Arsenal), Cyriel Dessers (werd gehuurd van KRC Genk) en Luis Sinisterra (Leeds United) gingen hem voor. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner en Orkun Kökçü vormen het viertal aan overgebleven spelers uit de basiself van de finale in Tirana.

In totaal speelde Aursnes 49 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. In Rotterdam groeide Aursnes uit tot een vaste international bij Noorwegen, waarvoor hij tot dusver acht interlands speelde. Bij Benfica krijgt de Noor te maken met Roger Schmidt als hoofdtrainer, die sinds dit seizoen met de scepter zwaait in Lissabon. Ook zal hij teamgenoot worden van David Neres, die sinds vorige maand voor Benfica speelt. De Portugese topclub heeft de eerste twee competitieduels gewonnen en staat met anderhalf been in de groepsfase van de Champions League.