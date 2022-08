Galatasaray meldt zich bij Paris Saint-Germain voor overbodige aanvaller

Woensdag, 24 augustus 2022 om 20:03 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:29

Galatasaray heeft zich bij Paris Saint-Germain gemeld voor Mauro Icardi, zo meldt L’Equipe. De Turkse club wil de 29-jarige Argentijn tot het einde van het seizoen huren, waarbij een optie tot koop een reële mogelijkheid is. Icardi zelf ziet een overstap naar de Süper Lig wel zitten.

Paris Saint-Germain wil de spits, met nog acht dagen resterend in de transferwindow, het liefst zo snel mogelijk kwijt. Icardi zat dit seizoen vooralsnog niet bij de wedstrijdselectie van een competitiewedstrijd bij Les Parisiens en staat daarom open voor een (tijdelijk) vertrek naar Galatasaray. Luis Campos, de technisch adviseur van PSG, is in onderhandeling met de Turkse club.

Icardi kon in het begin van de zomerse transferperiode ook rekenen op interesse van het gepromoveerde Monza uit Italië. De club van Silvio Berlusconi wordt nu niet meer genoemd, en Galatasaray lijkt er nu met de achtvoudig Argentijns international vandoor te gaan. Eerder deze zomer haalde de ploeg van trainer Okan Buruk onder anderen Dries Mertens en Lucas Torreira van respectievelijk Napoli en Arsenal binnen. Ook Fredrik Midtsjø vertrok naar Istanbul.

Met de komst van Icardi kan het team opnieuw een aanvallende versterking verwelkomen. De spits leek al langer op weg naar de uitgang in Parc des Princes, daar hij in de laatste zes competitiewedstrijden van vorig seizoen ook al buiten de wedstrijdselectie werd gelaten door toenmalig trainer Mauricio Pochettino. Icardi maakte 38 doelpunten in 92 duels voor de Fransen en ligt nog tot medio 2024 vast in Parijs.