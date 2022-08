PSV-fans blokkeren doorgang spelersbus; Rangers zoekt andere ingang

Woensdag, 24 augustus 2022 om 19:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:02

Enthousiaste PSV-supporters hebben zich woensdagavond in groten getale rond het Philips Stadion verzameld. Op diverse beelden op social media is te zien hoe fans, in aanloop naar de return in de laatste voorronde van de Champions League tegen Rangers, onder meer de arriverende spelersbus van Rangers blokkeren. Volgens journalist Rik Elfrink is de bus van de Schotten op zoek gegaan naar een andere mogelijkheid om het stadion te betreden.

Uitzinnige fans verzamelden zich woensdag al vroeg rond het stadion om feest te vieren en liederen te zingen. Niet alleen bij de aankomst van de spelersbus van PSV zijn de supporters van de Eindhovenaren aanwezig, want ook de bus van Rangers wordt onder luid gezang opgewacht. De bus van de Schotten lijkt op de beelden zich overigens niet door de menigte te kunnen manoeuvreren. Elfrink meldt vervolgens dat de spelersbus van Rangers op zoek is gegaan naar een andere ingang van het stadion. Het is vooralsnog onduidelijk of de bus het stadion heeft bereikt.

De Rangers-bussen proberen het Philips Stadion te bereiken maar stuiten op een enorme menigte aan PSV-fans #PSVRAN @VoetbalPrimeur pic.twitter.com/3siupxZFYH — Emile van de Sande (@EmilevdSande) August 24, 2022

Op het beeldmateriaal is te zien dat PSV-fans de bus van Rangers luidkeels toezingen en refereren aan aartsrivaal Celtic. “We love you Celtic, we do”, zo klinken de leuzen van de Eindhovense aanhangers die de bus blokkeren. In de nacht voorafgaand aan de kraker in de voorronde van de Champions League verstoorden PSV-supporters ook al de nachtrust van de selectie van Rangers door vuurwerk af te steken bij het hotel waar de ploeg van manager Giovanni van Bronckhorst verbleef.