Opstelling van Ruud van Nistelrooij zal Giovanni van Bronckhorst niet verrassen

Woensdag, 24 augustus 2022 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Ruud van Nistelrooij heeft zijn elf namen opgegeven die woensdagavond starten in de cruciale play-offwedstrijd van de Champions League tegen Rangers. De trainer van PSV opteert voor dezelfde opstelling als vorige week in Glasgow, toen het 2-2 werd. Ten opzichte van dat duel hebben de Eindhovenaren Carlos Vinícius terug in de selectie. De returnwedstrijd begint om 21.00 uur in het Philips Stadion.

Van Nistelrooij had weinig redenen om zijn elftal om te gooien. De oefenmeester heeft met Fredrik Oppegård, Richard Ledezma, Mauro Júnior, Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Olivier Boscagli weliswaar een zestal geblesseerden, maar kan de laatste weken bouwen op een vaste kern. Het wegvallen van Oppegård, die afgelopen maandag de training moest staken, is wel een flinke domper. In defensief opzicht zijn de keuzes niet oneindig voor Van Nistelrooij. Boscagli ligt er voorlopig nog uit, van Mauro wordt verwacht dat hij nog enkele weken nodig heeft.

Aan de zijde van Rangers voert Giovanni van Bronckhorst één wijziging door ten opzichte van de heenwedstrijd: Glen Kamara keert terug van een blessure en neemt de plek op het middenveld over van de 37-jarige Steven Davis. Afgelopen weekend verloor Rangers niet alleen twee punten tegen Hibernian (2-2), maar ook twee spelers die met rood van het veld moesten. Na het duel werd aanvaller Alfredo Morelos uit de selectie gezet.

Mocht PSV zich woensdagavond weten te plaatsen, dan harkt het minimaal 31 miljoen euro binnen. De UEFA verdeelt dit seizoen liefst twee miljard euro aan de 32 deelnemers aan de Champions League. Clubs die zich weten te plaatsen voor de groepsfase kunnen rekenen op een startpremie van 14,8 miljoen euro. Daarnaast kunnen alle clubs een zogeheten coëfficiëntenpremie tegemoet zien. Voor PSV zal dat bedrag rond de 10,23 miljoen euro liggen. Vanuit de marketingpool stroomt zo'n 1,35 miljoen euro binnen, terwijl de recettes zo'n 4,4 miljoen euro opleveren. Genoeg om voor te spelen dus, zou je zeggen.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo.

Opstelling Rangers McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Kamara, Lawrence; Tillman, Colak, Kent.