Marseille stuurt Strootman weg en is in verregaande onderhandeling over Milik

Woensdag, 24 augustus 2022 om 19:24 • Jeroen van Poppel

Kevin Strootman keert op huurbasis terug bij Genoa, zo maakt Olympique Marseille bekend. De 32-jarige middenvelder was al eerder een half jaar actief bij de Italiaanse club, die toen nog uitkwam in de Serie A, maar nu op het tweede niveau actief is. Marseille is daarnaast in verregaande onderhandeling met Juventus over een huurperiode voor Arkadiusz Milik, zo weet Fabrizio Romano toe te voegen.

Strootman ligt nog één seizoen vast bij Marseille, maar had in het zuiden van Frankrijk geen perspectief meer. De controlerende middenvelder speelde vorig seizoen op huurbasis voor Cagliari, maar miste door een zware knieblessure het volledige tweede deel van de voetbaljaargang. Daardoor bleef hij steken op slechts elf officiële optredens voor de Sardiniërs. Marseille betaalde in 2018 liefst 25 miljoen euro aan AS Roma voor de voormalig PSV'er.

De 32-jarige Strootman vertrok in de zomer van 2013 voor 17,5 miljoen euro naar AS Roma, na twee seizoenen furore te hebben gemaakt in het shirt van PSV. De periode van Strootman in de Italiaanse hoofdstad werd gekenmerkt door blessureleed: hij miste maar liefst 96 duels, voornamelijk door knieletsel. Hij kwam 46 keer uit voor het Nederlands elftal, voor het laatst op 19 november 2019.

Milik

Marseille wil ook afscheid nemen van Milik, die door de komst van de transfervrij overgekomen Alexis Sánchez min of meer overbodig is geworden. Milik is nadrukkelijk in beeld bij Juventus, dat aanvankelijk ging voor Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona ziet een overstap naar la Vecchia Signora echter niet zitten, waardoor Juve nu is doorgeschakeld naar Milik. De Poolse spits, die vanaf 2014 twee seizoenen voor Ajax speelde, kan voor een som van twee miljoen euro een jaar gehuurd worden. Juventus heeft daarbij de vrijblijvende optie om hem voor acht miljoen euro in te lijven.