Sky Sports kent hoogte van fors verhoogd bod van Man United op Antony

Woensdag, 24 augustus 2022 om 17:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:23

Ajax ontvangt op zeer korte termijn een nieuw bod van Manchester United ter waarde van 94 miljoen euro inclusief bonussen voor Antony, zo meldt Sky Sports. Diverse media, onder wie Fabrizio Romano, berichtten eerder al over de aanstaande vernieuwde aanbieding, maar de hoogte daarvan was nog onbekend. Eerder wees Ajax een bod van 60 en daarna 80 miljoen euro inclusief variabelen af.

Manchester United verhoogt niet alleen zijn bod, maar biedt volgens Sky Sports ook verbeterde betalingsvoorwaarden. Zo zal Ajax een groter deel van de transfersom direct overgemaakt krijgen. De Amsterdammers vragen volgens De Telegraaf meer dan 100 miljoen euro, maar lijken gezien de houding van Antony inmiddels rekening te houden met een vertrek. De Braziliaanse vleugelspits miste de wedstrijd van zondag tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst), omdat hij zich volgens Alfred Schreuder niet volledig op Ajax kon focussen.

Waarom wil Manchester United Antony van Ajax hebben? Erik ten Hag vertelt aan @BartNolles wat United nodig heeft. ??#ViaplaySportNL #ViaplayF1 pic.twitter.com/vEUXO1EUL5 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 24, 2022

Ajax gaat in gesprek met Chelsea over een transfer van Hakim Ziyech. De Marokkaanse stilist geldt als 'topprioriteit' in Amsterdam, zo weet Fabrizio Romano, en er is al twee keer met de aanvallende middenvelder gesproken. Nu is het tijd voor de onderhandelingen met the Blues. Er staat een gespreksronde gepland met Chelsea en dan moet blijken hoe de Londense club tegenover een huurdeal met optie tot koop staat. Een definitieve koop zou, afhankelijk van het prijskaartje, ook mogelijk zijn.

Erik ten Hag won maandag met Manchester United knap van Liverpool (2-1), maar zet zijn zoektocht naar nieuw aanvallend bloed onverminderd voort. "Als je drie keer per week speelt, in een competitie met de intensiteit van de Premier League, Europees voetbal en een WK dat eraan komt, dan heb je gewoon aantallen nodig in je selectie", aldus de trainer van United tegenover Viaplay. "Niet zomaar iemand die mee kan spelen, maar spelers die het verschil kunnen maken. Want iedere drie dagen dezelfde spelers, dat kunnen ze niet brengen. Dat is onmogelijk. We hebben echt aanvallers nodig, wie dat ook zijn. Ik ga niet op namen in."